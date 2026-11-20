El secreto de la salsa de estos coditos de cerdo está en dejarla reducir con paciencia y añadir galletas de soda para darle más cuerpo.

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Por: Didier Castaño, chef

Gastronomía: Colombiana. Disfruta estos coditos de cerdo con arroz blanco, papa, yuca o lo que más te guste. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 75 minutos.

75 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 1 kilogramo de coditos de cerdo

Agua, la cantidad necesaria

1 cebolla roja en trozos

2 tomates maduros en trozos

1 pimentón rojo en trozos

3 dientes de ajo

1 zanahoria en trozos

2 hojas de laurel

2 ramitas de tomillo

1 manojo pequeño de cilantro

1 cucharadita de cúrcuma o curry

1 cucharadita de paprika

Sal al gusto

2 cucharadas de pasta de tomate

2 galletas de soda (opcional)

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Preparación

En una olla a presión o en una olla convencional, agrega los coditos de cerdo, el agua y todos los vegetales y condimentos, excepto la pasta de tomate.

Cocina hasta que los coditos estén bien suaves. En olla a presión, cuenta unos 50 minutos desde que empiece a pitar; en olla convencional, a fuego lento, entre 2 y 2 horas y media.

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Retira los vegetales y licúalos con un poco del caldo de cocción. Si quieres darle más cuerpo a la…