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Por: Didier Castaño, chef
Gastronomía: Colombiana.
Disfruta estos coditos de cerdo con arroz blanco, papa, yuca o lo que más te guste.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 75 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de coditos de cerdo
- Agua, la cantidad necesaria
- 1 cebolla roja en trozos
- 2 tomates maduros en trozos
- 1 pimentón rojo en trozos
- 3 dientes de ajo
- 1 zanahoria en trozos
- 2 hojas de laurel
- 2 ramitas de tomillo
- 1 manojo pequeño de cilantro
- 1 cucharadita de cúrcuma o curry
- 1 cucharadita de paprika
- Sal al gusto
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 2 galletas de soda (opcional)
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Preparación
En una olla a presión o en una olla convencional, agrega los coditos de cerdo, el agua y todos los vegetales y condimentos, excepto la pasta de tomate.
Cocina hasta que los coditos estén bien suaves. En olla a presión, cuenta unos 50 minutos desde que empiece a pitar; en olla convencional, a fuego lento, entre 2 y 2 horas y media.
Retira los vegetales y licúalos con un poco del caldo de cocción. Si quieres darle más cuerpo a la salsa, agrega las 2 galletas de soda al licuar.
Vierte la mezcla de nuevo en la olla con los coditos y deja reducir sin tapar.
Agrega la pasta de tomate y continúa cocinando hasta que la salsa espese y quede bien concentrada.
Disfrútalos calientes, acompañados con arroz blanco, papa, yuca o lo que más te guste.
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