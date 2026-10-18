¿Por qué no se debería comer la zanahoria del tamal?

Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que demuestre que la zanahoria cocinada dentro del tamal sea…

El tamal es una preparación tradicional de la gastronomía colombiana que combina diferentes ingredientes, como masa de maíz, carnes, verduras y condimentos, envueltos en hojas y cocidos durante varias horas. Sin embargo, alrededor de este plato existe una creencia popular que recomienda no comer la zanahoria que viene dentro del tamal porque, supuestamente, absorbe mucha grasa durante la cocción. Pero ¿qué tan cierto es esto?

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Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que demuestre que la zanahoria cocinada dentro del tamal sea perjudicial para la salud o que deba evitarse por absorber grasa. Además, la zanahoria no es el único ingrediente que entra en contacto con los jugos de cocción, los demás alimentos que componen el tamal también pueden absorber parte de ellos. Por eso, señalar exclusivamente a la zanahoria como un alimento que no se debe consumir carece de fundamento científico.

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Los cocineros también desmienten esta creencia. Ricardo Malagón, investigador colombiano, chef e instructor del SENA, asegura que es “mentira”. Según explica, “eso lo decían antiguamente argumentando que la zanahoria atrapaba la grasa del cerdo de la masa del tamal. Se puede comer perfectamente, no tiene ningún asidero científico que respalde esa teoría, además la zanahoria se añade a la receta por el color y para que haya una textura diferente y el bocado varíe”.

El chef Carlos Gaviria coincide con él y lo califica como “un mito absolutamente popular”. Para él, “no hay nada más rico en un tamal que un pedazo de zanahoria”, que “ni absorbe ácido úrico ni las grasas, ni el colesterol del tamal”. Por el contrario, explica, aporta fibra y sabor a la preparación. Gaviria precisa además que el mito recae sobre todo en el tamal tolimense, que es el que trae la rodaja de zanahoria, y que en otros tamales no existe.

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¿Cuáles son los beneficios de la zanahoria?

La zanahoria es una hortaliza con importantes propiedades nutricionales, se destaca por su contenido de betacaroteno, un pigmento natural que el organismo transforma en vitamina A, necesaria para mantener una visión normal, contribuir al funcionamiento del sistema inmunológico y conservar la piel y las mucosas en condiciones normales. También aporta fibra, que favorece el tránsito intestinal, y otros compuestos vegetales con actividad antioxidante, así lo indica Rosa Margarita Campo, médica con enfoque en medicina funcional y coach nutricional.

Otro aspecto interesante es que la cocción puede facilitar la disponibilidad del betacaroteno para el organismo. Aunque durante la preparación algunos nutrientes sensibles al calor pueden disminuir, la zanahoria cocida sigue aportando beneficios nutricionales y puede formar parte de una alimentación equilibrada.

La zanahoria del tamal sí se puede comer, no debe desecharse por haber absorbido grasa durante la cocción. Esta hortaliza sigue aportando nutrientes importantes y puede disfrutarse junto con los demás ingredientes de esta preparación tradicional colombiana. Lo importante es disfrutar de nuestra gastronomía, mantener una alimentación variada y tomar decisiones basadas en información científica confiable.

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Un poco de la historia del tamal

Su origen proviene de culturas prehispánicas, en Colombia tiene un día donde se conmemora su sabor y es la mejor opción para desayunos, almuerzos y comidas. El tamal es un plato que se da en varias regiones del país y tiene como característica principal: la base de maíz y la envoltura en hojas de plátano. El 24 de Junio se celebra su día, y sus sabores varían dependiendo de la ciudad en donde se elabore. Santander, Tolima y Valle del Cauca son algunos de sus máximos exponentes gastronómicos.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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