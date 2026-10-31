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Arepa con huevo y queso, el desayuno de los carritos de Bogotá

Prepara esta arepa rellena de huevo pericos y queso con un truco para lograr el sabor del carbón.

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The kitchen Brothers
Esta arepa con huevo y queso es un clásico de la comida callejera bogotana.
Esta arepa con huevo y queso es un clásico de la comida callejera bogotana.

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Gastronomía: Colombiana .

Esta arepa con huevo y queso puedes aacompañarla de un buen chocolate caliente.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de maíz blanco precocida
  • 2 tazas de mezcla tibia de agua y leche (mitad y mitad)
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 taza de queso rallado

Ingredientes para el relleno

4 huevos
1 tomate picado
2 tallos de cebolla larga picada
4 tajadas de queso
Sal al gusto

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Preparación

Mezcla la harina con el agua y la leche tibias, la mantequilla, la sal y el queso rallado. Amasa hasta obtener una masa suave.

Forma las arepas y ásalas en una plancha de hierro caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Para simular el sabor del carbón, déjalas tostar bien sobre la plancha.

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Mientras tanto, sofríe el tomate y la cebolla, agrega los huevos y revuelve hasta que estén cocidos.

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Abre cada arepa por un lado, rellénala con los huevos pericos y agrega un trozo de queso. Sirve caliente.

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¿Cuál es la historia de la arepa?

Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países. La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen más de 200 tipos de arepas.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por The kitchen Brothers

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