Forma las arepas y ásalas en una plancha de hierro caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Para simular el sabor del carbón, déjalas tostar bien sobre la plancha.

Mezcla la harina con el agua y la leche tibias, la mantequilla, la sal y el queso rallado. Amasa hasta obtener una masa suave.

No pierdas de vista: ¿Arepa de huevo en freidora de aire? Sí se puede y queda crocante

Esta arepa con huevo y queso puedes aacompañarla de un buen chocolate caliente.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Arepa con huevo y queso, el desayuno de los carritos de Bogotá

Mientras tanto, sofríe el tomate y la cebolla, agrega los huevos y revuelve hasta que estén cocidos.

Abre cada arepa por un lado, rellénala con los huevos pericos y agrega un trozo de queso. Sirve caliente.

Disfruta también: Los mejores alimentos y bebidas para el estreñimiento

¿Cuál es la historia de la arepa?

Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países. La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen más de 200 tipos de arepas.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧