Con un cuchillo y mucho cuidado, abre cada arepa por el borde…

Llévalas a la freidora de aire a 200 °C por 8 a 10 minutos, volteándolas a la mitad, hasta que estén secas y firmes por las dos caras.

Pincela cada arepa con un poco de aceite por ambos lados.

Forma bolitas de 100 g y aplánalas hasta que tengan medio centímetro de grosor.

Mezcla la harina con la sal y agrega el agua tibia poco a poco, amasando. El agua tibia ayuda a gelatinizar el almidón del maíz, así la masa queda más suave y no se cuartea. Deja reposar la masa 5 minutos.

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¿Arepa de huevo en freidora de aire? Sí se puede y queda crocante

Con un cuchillo y mucho cuidado, abre cada arepa por el borde formando un bolsillo, sin partirla por completo.

Casca cada huevo en un vasito y agrégale una pizca de sal. Introduce el huevo por el bolsillo de la arepa.

Acomoda las arepas de pie dentro de la canasta, usando el divisor de la freidora o un soporte de papel aluminio, para que el huevo no se salga.

Cocina a 180 °C por 8 a 10 minutos, hasta que el huevo esté cuajado y la arepa bien crocante. Sirve caliente con suero costeño.

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Un poco de la historia de este plato

La arepa de huevo es un plato típico de la Costa Caribe. Es una arepa frita, rellena de un huevo entero que cobró gran protagonismo en el municipio de Luruaco, Atlántico. Aunque todavía no está declarada como patrimonio nacional, este plato se encuentra en “las listas para salvaguarda y protección” de la Gobernación de Atlántico, gracias a su tradición.

Cuenta con un festival propio que se celebra desde el año 1988, donde participan expertas de la cocina con más de cinco años de trayectoria en el mundo culinario, presentando sus preparaciones en diferentes categorías, como: La arepa más deliciosa, la arepa más grande, la arepa innovación, la arepa más pequeña y la arepa multiformas.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧