Chicharrón crocante en air fryer sin una gota de aceite

Sirve este chicharrón crocante como entrada o como acompañante de una buena bandeja paisa.

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Gastronomía: Colombiana. Recuerda llevar los trozos de chicharrón a la nevera 8 horas antes de prepararlos. Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 1 kilogramo de tocino barriguero bien carnudo

1 cucharadita de sal, para la carne

1 cucharadita de ajo en polvo

1 taza de sal gruesa, para secar el cuero

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Preparación

Escoge un tocino barriguero con buena proporción de carne y córtalo en trozos.

Condimenta la parte de la carne con sal y ajo en polvo, sin tocar el cuero. Cúbrelo con abundante sal gruesa.

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Lleva los trozos a la nevera sin tapar durante 8 horas, para que el frío deshidrate la piel.

Retira todo el exceso de sal del cuero con un paño o papel de cocina.

Cocina en la air fryer a 160 °C durante 20 minutos, con el cuero hacia arriba.

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