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Chicharrón crocante en air fryer sin una gota de aceite

Para lograr un chicharrón crocante en air fryer, el paso clave es secar el cuero con abundante sal en la nevera durante ocho horas. Así la piel se deshidrata, se infla en la cocción y queda dorada sin necesidad de freír en aceite.

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The kitchen Brothers
Sirve este chicharrón crocante como entrada o como acompañante de una buena bandeja paisa.
Sirve este chicharrón crocante como entrada o como acompañante de una buena bandeja paisa.

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Gastronomía: Colombiana.

Recuerda llevar los trozos de chicharrón a la nevera 8 horas antes de prepararlos.

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de tocino barriguero bien carnudo
  • 1 cucharadita de sal, para la carne
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 taza de sal gruesa, para secar el cuero

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Preparación

Escoge un tocino barriguero con buena proporción de carne y córtalo en trozos.

Condimenta la parte de la carne con sal y ajo en polvo, sin tocar el cuero. Cúbrelo con abundante sal gruesa.

Lleva los trozos a la nevera sin tapar durante 8 horas, para que el frío deshidrate la piel.

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Retira todo el exceso de sal del cuero con un paño o papel de cocina.

Cocina en la air fryer a 160 °C durante 20 minutos, con el cuero hacia arriba.

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Sube la temperatura al máximo (unos 200 °C) y cocina 8 a 10 minutos más, hasta que la piel esté inflada y crocante.

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Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchos preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por The kitchen Brothers

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