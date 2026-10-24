Chicharrón crocante en air fryer sin una gota de aceite

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Gastronomía: Colombiana.
Recuerda llevar los trozos de chicharrón a la nevera 8 horas antes de prepararlos.
- Tiempo de preparación: 8 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de tocino barriguero bien carnudo
- 1 cucharadita de sal, para la carne
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 taza de sal gruesa, para secar el cuero
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Preparación
Escoge un tocino barriguero con buena proporción de carne y córtalo en trozos.
Condimenta la parte de la carne con sal y ajo en polvo, sin tocar el cuero. Cúbrelo con abundante sal gruesa.
Lleva los trozos a la nevera sin tapar durante 8 horas, para que el frío deshidrate la piel.
Retira todo el exceso de sal del cuero con un paño o papel de cocina.
Cocina en la air fryer a 160 °C durante 20 minutos, con el cuero hacia arriba.
Sube la temperatura al máximo (unos 200 °C) y cocina 8 a 10 minutos más, hasta que la piel esté inflada y crocante.
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Un poco de la historia del chicharrón
El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchos preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧