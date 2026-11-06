Bogotá quedó en un ranking como el mejor destino gastronómico internacional: ¿qué resaltó?

Y justamente esa diversidad le valió un reconocimiento internacional: Bogotá fue elegida como Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel & Mantel 2026 de Condé Nast Traveler España, una distinción…

¿Qué tienen en común los sabores de las distintas regiones de Colombia, las recetas de toda la vida y las nuevas propuestas de los cocineros? Todos tienen un lugar en la mesa de Bogotá, una ciudad que reúne distintas tradiciones culinarias y que tiene cada vez más razones para convertirse en una parada para quienes disfrutan de la buena comida.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Y justamente esa diversidad le valió un reconocimiento internacional: Bogotá fue elegida como Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel & Mantel 2026 de Condé Nast Traveler España, una distinción en la que se destacó frente a otros nueve destinos, entre ellos Nueva York, Dubái y Bangkok.

Publicidad

Pero ¿qué tiene en cuenta este premio? La selección reconoce a los destinos en los que la gastronomía se convierte en una razón para viajar. Para ello, evalúa la conexión entre las recetas tradicionales y las propuestas de vanguardia, la diversidad de los productos locales y la vitalidad de su escena culinaria. Es decir, no se trata solo de lo que se sirve en la mesa, sino de todo lo que hace de la cocina parte de la experiencia de conocer un lugar.

¿En qué destacó Bogotá?

La diversidad de ingredientes y tradiciones culinarias de Colombia fue uno de los aspectos que puso a Bogotá en el radar de Condé Nast Traveler España. En su reseña, la publicación destacó la riqueza de la despensa del país, con raíces andinas, frutas tropicales, variedades de maíz, hierbas y productos del Caribe y el Pacífico. También resaltó el trabajo de una nueva generación de cocineros que toma estos ingredientes como punto de partida para crear propuestas contemporáneas, sin dejar de lado las tradiciones que les dan origen.

Esta combinación de productos, saberes y nuevas propuestas llevó a Bogotá a quedar entre los diez destinos finalistas de los premios, junto a ciudades como Bangkok, Nueva York, Dubái y Viena. Su oferta, que supera los 15.000 restaurantes, incluye cocinas tradicionales de distintas regiones del país, propuestas internacionales y establecimientos de autor. Entre estos últimos se encuentran El Chato, Leo y Mesa Franca, que exploran ingredientes del territorio, reinterpretan tradiciones y desarrollan propuestas vinculadas con la cocina contemporánea.

Su oferta permite descubrir ingredientes que hacen parte de la alimentación colombiana, conocer nuevas preparaciones y reconocer el trabajo de los campesinos y productores que abastecen la capital.

El reconocimiento también representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de Bogotá como destino gastronómico, ampliar su visibilidad en mercados como España y abrir nuevas posibilidades para los restaurantes, operadores turísticos y demás actores vinculados con este sector.

Para Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, este reconocimiento llega en un momento en el que la gastronomía ya ocupa un lugar destacado en las experiencias de quienes visitan la capital. Según la Investigación Viajeros en Bogotá 2025, del Observatorio de Turismo, las experiencias gastronómicas fueron las actividades más realizadas por los turistas internacionales, con una participación del 59,3 %, y por los nacionales, con el 31,2 %.

"Recibimos este reconocimiento con enorme gratitud, porque pone en valor una cocina que se ha construido con el aporte de muchas regiones, tradiciones y personas. Bogotá reúne sabores, productos y saberes de todo el país, y al mismo tiempo ha desarrollado una escena gastronómica propia, con nuevas propuestas que dialogan con esa riqueza", afirmó Garzón.

¿Dónde comer en Bogotá y qué hacer?

Si visita la capital, hay algunos platos que vale la pena probar y diferentes sectores que permiten conocer su cultura culinaria. Desde recetas tradicionales que se mantienen en los desayunos bogotanos hasta restaurantes de autor y plazas de mercado con productos de distintas regiones, la ciudad ofrece varias formas de acercarse a su gastronomía.

Platos típicos y zonas para comer

Entre las preparaciones que no pueden faltar está el ajiaco santafereño, una sopa de pollo con papa criolla, sabanera y pastusa, mazorca de maíz y guascas, que suele servirse con crema de leche y alcaparras. También está el tamal bogotano y la changua, un caldo de leche, agua, huevo, cebolla larga y cilantro que hace parte de los desayunos de la capital.

Para probar estas preparaciones, el centro histórico es uno de los lugares por donde puede comenzar el recorrido. En La Candelaria se encuentran restaurantes de cocina tradicional y establecimientos donde el chocolate con queso, los tamales y otras recetas hacen parte de la oferta. Allí también está la plaza de mercado La Concordia, donde, además de frutas, verduras, especias y artesanías, hay propuestas de cocina que permiten conocer otros sabores de la gastronomía colombiana.

Otras plazas que vale la pena visitar son La Perseverancia y Paloquemao. En estos espacios confluyen productos de distintas regiones del país y preparaciones tradicionales que permiten acercarse a la diversidad culinaria colombiana.

Eso sí, si busca restaurantes de autor y propuestas de cocina contemporánea, puede recorrer Chapinero y sectores como la Zona G y la Zona T, donde se concentran establecimientos que combinan ingredientes locales con técnicas internacionales. Usaquén, por su parte, reúne restaurantes, cafés y otros espacios gastronómicos entre sus calles tradicionales, lo que permite complementar la visita con un recorrido por el barrio.

Publicidad

Algunos restaurantes que puede conocer en su recorrido por Bogotá: 5 lugares que debería visitar para hacer turismo gastronómico en Bogotá

Rutas gastronómicas

Otra forma de conocer la cocina de la capital es a través de las rutas gastronómicas del Instituto Distrital de Turismo (IDT). La iniciativa propone recorridos alrededor de productos, bebidas y preparaciones que cuentan parte de la historia culinaria de Bogotá y su relación con las diferentes regiones del país.

Publicidad

Varias de estas experiencias tienen como protagonistas las bebidas tradicionales. La Ruta del Café invita a conocer la cultura cafetera, sus métodos de preparación y los establecimientos especializados de sectores como Usaquén, Chapinero y La Candelaria. La Ruta del Cacao, por su parte, explora el proceso artesanal de este producto colombiano, desde su origen hasta la degustación.

A ellas se suman la Ruta de la Chicha, que rescata la historia de esta bebida ancestral vinculada con la identidad bogotana, entre otras bebidas.

Publicidad

La propuesta también incluye recorridos que permiten acercarse a recetas, ingredientes y prácticas que hacen parte de la memoria culinaria de la capital.

Puede consultar más información sobre estas experiencias en el Instituto Distrital de Turismo.

Publicidad

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧