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Brócoli gratinado con bechamel cremoso y fácil de hacer

Para esta receta de brócoli gratinado con bechamel cremoso usa mantequilla, leche, nuez moscada, pimienta blanca y queso.

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Harry Sasson
Harry Sasson
19 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Este brócoli gratinado con bechamel es una propuesta sencilla y con mucho sabor para llevar a la mesa.
Este brócoli gratinado con bechamel es una propuesta sencilla y con mucho sabor para llevar a la mesa.

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Gastronomía: Latinoamericana.

Usa queso cheddar, emmental y gruyère para preparar este brócoli gratinado con bechamel.

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de flores de brócoli
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 3 a 4 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de leche caliente
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 2 tazas de mezcla de quesos rallados (cheddar, emmental, gruyère…)

Preparación

Blanquea las flores de brócoli en agua hirviendo con sal durante un minuto, y luego corta la cocción sumergiéndolas en agua helada. Retira, escurre y reserva.

Para la bechamel, aparte, en una olla a fuego medio funde la mantequilla sin dejarla quemar. Agrega la harina y revuelve durante dos minutos.

Integra la leche caliente, mezcla con un batidor de mano y cocina hasta alcanzar una textura cremosa. Sazona con sal, pimienta blanca y nuez moscada (opcional), y cuela para eliminar los grumos.

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Devuelve a la olla, añade una taza de queso y revuelve hasta integrar completamente. Acomoda el brócoli en una refractaria y lleva al horno precalentado para que seque un poco. Cubre con la salsa y esparce más queso encima, y gratine con el horno en broil.

Un poco de la historia de este plato

Mis hijos adoran el brócoli, afortunadamente. O “tuti” como le dice mi sobrino Simón. En casa lo comemos salteado, con mantequilla y ajo, en una carne china con brócoli y soya… En fin. Pero la combinación ganadora es la que promueven los gringos: con salsa de quesos –cheddar, especialmente– y gratinado. De hecho, suelen rellenar así unas papas enormes, que luego terminan al horno. ¡Son deliciosas!

En cuanto a la salsa de quesos, se puede preparar de varias formas, pero la que prefiero es partiendo de una muy buena base de bechamel que luego se enriquece usando quesos maduros rallados, como cheddar, colby, emmental, gruyère, tilsit… Incluso, el queso paipa le queda muy bien. Este plato es un acompañamiento muy completo, pero confieso que lo he comido como plato único y funciona de maravilla.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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