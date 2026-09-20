Brócoli gratinado con bechamel cremoso y fácil de hacer

Integra la leche caliente, mezcla con un batidor de mano y cocina hasta alcanzar una textura cremosa. Sazona con sal, pimienta blanca y nuez moscada (opcional), y cuela para eliminar los grumos.

Para la bechamel, aparte, en una olla a fuego medio funde la mantequilla sin dejarla quemar. Agrega la harina y revuelve durante dos minutos.

Blanquea las flores de brócoli en agua hirviendo con sal durante un minuto, y luego corta la cocción sumergiéndolas en agua helada. Retira, escurre y reserva.

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Devuelve a la olla, añade una taza de queso y revuelve hasta integrar completamente. Acomoda el brócoli en una refractaria y lleva al horno precalentado para que seque un poco. Cubre con la salsa y esparce más queso encima, y gratine con el horno en broil.

Un poco de la historia de este plato

Mis hijos adoran el brócoli, afortunadamente. O “tuti” como le dice mi sobrino Simón. En casa lo comemos salteado, con mantequilla y ajo, en una carne china con brócoli y soya… En fin. Pero la combinación ganadora es la que promueven los gringos: con salsa de quesos –cheddar, especialmente– y gratinado. De hecho, suelen rellenar así unas papas enormes, que luego terminan al horno. ¡Son deliciosas!

En cuanto a la salsa de quesos, se puede preparar de varias formas, pero la que prefiero es partiendo de una muy buena base de bechamel que luego se enriquece usando quesos maduros rallados, como cheddar, colby, emmental, gruyère, tilsit… Incluso, el queso paipa le queda muy bien. Este plato es un acompañamiento muy completo, pero confieso que lo he comido como plato único y funciona de maravilla.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧