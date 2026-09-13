 

Publicidad

Puntas de lomo salteadas con cebolla y zucchini fácil

Decora esta propuesta gastronómica con el cilantro picado y acompaña con arroz blanco. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Harry Sasson
Harry Sasson
12 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Para esta receta de Puntas de lomo salteadas con cebolla y zucchini usa sal de ajo, mantequilla y cilantro.
Para esta receta de Puntas de lomo salteadas con cebolla y zucchini usa sal de ajo, mantequilla y cilantro.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Latinoamericana.

Estas puntas de lomo provocarán a todos en la mesa. Alista ingredientes y a satisfacer paladares.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 kilo de recortes y puntas de lomo cortados en bocados
  • 1/2 cucharadita de sal de ajo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • 1/2 cebolla cabezona cortada en julianas
  • 1 zucchini pequeño cortado en rodajas finas
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 2 cucharadas de cilantro finamente picado

Preparación

Sazona la carne con la sal de ajo, la sal, la pimienta negra, el comino y la salsa de soya, mezcla muy bien y deja reposar durante 20 minutos.

En una plancha bien caliente con aceite vegetal saltea la mitad de la carne para marcarla, retírala y haz lo mismo con la otra mitad. Retira y reserva.

Agrega a la cebolla, el zucchini y un poquito de aceite. Cuando empiece a caramelizar, devuelve la carne con los jugos que ha desprendido, añade la mantequilla y rectifica el punto de sal.

Vínculos relacionados

El arquitecto que se hizo chef y creó el restaurante Palo de Mango en Barranquilla
¿Por qué algunos restaurantes ya no quieren influencers en sus mesas?
Así es la comida caribeña árabe que ofrece esta chef en una cocina oculta en Cartagena

Lleva a la mesa en la plancha, decora con el cilantro picado y acompaña con arroz blanco. 

Un poco de la historia de este plato

En no pocas oportunidades en la cocina la improvisación da buenos resultados. De hecho, recuerdo que durante la época dorada de las revistas de cocina –maravillas que ya no existen, víctimas de la era digital– yo consultaba la famosa Food Arts sin falta, y disfrutaba con el especial que publicaban una vez al año, llamado “Hit or miss”, dedicado a contar historias sobre la improvisación en la cocina, esos platos que salín por equivocación y resultaban siendo éxitos.

Por ejemplo, los ravioli de salmón y cangrejo que servíamos en Harry’s Bar nacieron con la idea de aprovechar los recortes de salmón, y lograron tanto éxito que hoy todavía están en mi carta y para prepararlos ya compramos específicamente salmón de primera. Así, esta semana llevé a casa unos recortes de lomo de res, de las puntas y la cabeza, y con los niños jugamos a usar los ingredientes que primero se nos ocurrieran, y la verdad es que quedó delicioso. Les comparto la receta que resultó del experimento y que, además, se puede prepara con otros cortes blandos de res, pollo o lomo de cerdo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

Temas recomendados:

Cocina internacional

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Harry Sasson

Puntas de lomo salteadas

Puntas de lomo salteadas con cebolla y zucchini fácil

Receta para el almuerzo

Recetas

Recetas con lomo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido