Puntas de lomo salteadas con cebolla y zucchini fácil

Agrega a la cebolla, el zucchini y un poquito de aceite. Cuando empiece a caramelizar, devuelve la carne con los jugos que ha desprendido, añade la mantequilla y rectifica el punto de sal.

En una plancha bien caliente con aceite vegetal saltea la mitad de la carne para marcarla, retírala y haz lo mismo con la otra mitad. Retira y reserva.

Sazona la carne con la sal de ajo, la sal, la pimienta negra, el comino y la salsa de soya, mezcla muy bien y deja reposar durante 20 minutos.

Estas puntas de lomo provocarán a todos en la mesa. Alista ingredientes y a satisfacer paladares.

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Lleva a la mesa en la plancha, decora con el cilantro picado y acompaña con arroz blanco.

Un poco de la historia de este plato

En no pocas oportunidades en la cocina la improvisación da buenos resultados. De hecho, recuerdo que durante la época dorada de las revistas de cocina –maravillas que ya no existen, víctimas de la era digital– yo consultaba la famosa Food Arts sin falta, y disfrutaba con el especial que publicaban una vez al año, llamado “Hit or miss”, dedicado a contar historias sobre la improvisación en la cocina, esos platos que salín por equivocación y resultaban siendo éxitos.

Por ejemplo, los ravioli de salmón y cangrejo que servíamos en Harry’s Bar nacieron con la idea de aprovechar los recortes de salmón, y lograron tanto éxito que hoy todavía están en mi carta y para prepararlos ya compramos específicamente salmón de primera. Así, esta semana llevé a casa unos recortes de lomo de res, de las puntas y la cabeza, y con los niños jugamos a usar los ingredientes que primero se nos ocurrieran, y la verdad es que quedó delicioso. Les comparto la receta que resultó del experimento y que, además, se puede prepara con otros cortes blandos de res, pollo o lomo de cerdo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧