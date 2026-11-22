El canelazo le debe su nombre a las astillas de canela que se utilizan para darle aroma y sabor, es una bebida caliente que se prepara a manera de infusión, se disuelve panela en agua (aunque en algunos lugares se utiliza azúcar para conseguir una preparación más ligera) y se agrega aguardiente. También puede llevar un poco de jugo de limón o naranja, así como otros ingredientes, entre ellos anís y hierbas aromáticas. Sin embargo, es importante hacer una aclaración, el canelazo…

El canelazo le debe su nombre a las astillas de canela que se utilizan para darle aroma y sabor, es una bebida caliente que se prepara a manera de infusión, se disuelve panela en agua (aunque en algunos lugares se utiliza azúcar para conseguir una preparación más ligera) y se agrega aguardiente. También puede llevar un poco de jugo de limón o naranja, así como otros ingredientes, entre ellos anís y hierbas aromáticas. Sin embargo, es importante hacer una aclaración, el canelazo no es agua de panela con aguardiente, una de sus características es que tiene una consistencia mucho más ligera y menos densa que esta otra bebida tradicional, puede consumirse prácticamente durante todo el día, calienta el cuerpo y, de paso, el espíritu.

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Aunque suelen relacionarse, el canelazo y el hervido tienen diferencias importantes, este último es una preparación a base de jugo de fruta al que se agrega aguardiente. En Nariño, región de la que es originario, se prepara tradicionalmente con chapil, un aguardiente artesanal, su base es la pulpa o el jugo de una fruta, generalmente mora o maracuyá, pues se busca aportar cierta acidez a la bebida. A esto se suman el chapil y la panela, y la mezcla se deja hervir, de ahí proviene su nombre, el hervido se consume bien caliente, especialmente durante las noches, pues se dice que ayuda a combatir el frío, es común encontrarlo en La Cocha, donde es muy apreciado por la gente y podría describirse como un juguito caliente y alicorado, algo que resulta difícil de explicarle al mundo, y aunque los más comunes son los de mora y maracuyá, también existe una versión de lulo, menos habitual, pero muy rica y aromática.

Una manera de entender la diferencia entre estas preparaciones es observar las ollas de aromática que se encuentran en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, allí suelen preparar grandes cantidades de agua con panela a las que agregan diferentes frutas, incluido el maracuyá. Si alguien quiere un canelazo, basta con añadirle un trago de aguardiente. En Pasto y otros lugares de Nariño, en cambio, la preparación es distinta, allá es el jugo de fruta el que constituye la base y aporta el sabor principal.

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¿Cómo se preparan el canelazo y el hervido?

Para preparar canelazo se pone a calentar agua con panela, ai se quiere hacer un litro, equivalente a cuatro tazas de agua, se utilizan dos pastillitas de panela. La proporción es importante porque, como ya lo expliqué, no se busca obtener un agua de panela. Después se agregan las astillas de canela y, si se desea, clavos de olor, anís estrellado o alguna hierba aromática, como limonaria. A esta mezcla se le añade jugo de limón o naranja y aguardiente, todo se deja cocinar durante 15 o 20 minutos para disfrutar de un líquido ligero.

El hervido, por su parte, se prepara a partir del jugo de fruta, que se vierte directamente en una olla pequeña o una olleta. Se agrega panela al gusto, aunque también se puede utilizar azúcar si se busca una preparación más ligera, luego, se incorporan el chapil o el aguardiente, según el caso, la canela y los clavos de olor. La mezcla se deja calentar hasta que llegue al borde de la olla, en ese momento se retira del fuego y queda lista para consumir, generalmente se mantiene caliente, pero se evita que vuelva a hervir para que no pierda el alcohol.

Hervido, bebida tradicional de la gastronomía nariñense. Foto: Tatiana Gómez

El chapil y la identidad gastronómica de Nariño

¿Por qué el hervido hace parte de las preparaciones tradicionales más importantes de Nariño? Una de las razones es el uso del chapil, un aguardiente artesanal propio de la región, cada departamento e incluso algunos municipios del país tienen sus propios destilados, a los que consideran parte importante de su identidad y su cultura, el chapil es un ejemplo de ello.

A esto se suma la combinación de ingredientes regionales, en el hervido se encuentran el chapil, frutas como la mora, el maracuyá y el lulo, y la panela, que aporta el toque dulce, es una bebida profundamente arraigada en las costumbres de la región y que conserva su lugar dentro de la cultura popular. El canelazo también sigue presente en la tradición gastronómica popular, aunque su consumo se ha reducido en algunos sectores de mayores ingresos. A medida que aumentan las posibilidades económicas, ciertas preparaciones populares tienden a dejarse de lado, es por que, hasta hace algunos años era poco común que los hogares de estratos 4, 5 o 6 incluyeran panela en sus mercados, pues se consideraba un ingrediente asociado a las clases populares, mientras que el azúcar blanco refinado se relacionaba con los sectores de mayores ingresos. En ese sentido, una de las razones por las que el hervido ha logrado mantenerse es precisamente su arraigo popular.

El canelazo, por otro lado, ha encontrado un lugar importante como bebida turística en Bogotá, esto responde a que los visitantes buscan probar aquello que es diferente y experimentar la cultura de los lugares a través de sus comidas y bebidas. Durante mucho tiempo se entendió de otra manera el turismo gastronómico, se pensaba que a un turista francés había que ofrecerle comida francesa, a uno español comida española y a uno italiano comida italiana, pero esa idea comenzó a cambiar hace aproximadamente 20 o 25 años, cuando se empezó a reconocer el valor de la cocina popular como parte de la experiencia turística. En Bogotá, estas preparaciones están presentes en los lugares donde se concentra buena parte de los visitantes, como las iglesias, Monserrate, los museos y el centro histórico.

En esos espacios el canelazo suele aparecer como una de las bebidas tradicionales que vale la pena probar, y en algunos establecimientos incluso se ofrece como cóctel de entrada o aperitivo antes de las comidas. Su función, además de hacer parte de esa experiencia gastronómica, sigue siendo la misma, ayudar a los de afuera a combatir el frío.

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Del envenenado al piquete: la costumbre de agregar licor a las bebidas

El canelazo y el hervido no son las únicas preparaciones colombianas en las que se combina una bebida con alcohol. En el país existe una larga costumbre de agregar licor a diferentes preparaciones, tanto frías como calientes, un ejemplo es el carajillo, que consiste en un tinto al que se añade un trago, generalmente de aguardiente, ron o brandy. Algo similar sucede con el agua de panela cuando se le agrega aguardiente, a esta práctica se le conoce como "envenenado", que no es más que incorporar alcohol a una bebida, actualmente también es común hacerlo con el viche.

Las generaciones mayores tenían otra manera de llamar a esta costumbre, le decían "echar el piquete, si alguien pedía un cafecito o un agua de panela con piquete, quería decir que deseaba agregarle una copita de aguardiente. Entre las bebidas calientes que también se preparan con licor está la caspiroleta, elaborada con leche y huevo, a la que se incorpora aguardiente para darle ese toque particular, el café tampoco escapa a estas combinaciones. Además del carajillo, se le puede agregar crema de licor o sabajón, de hecho, esta última mezcla ya era una costumbre, añadir sabajón al tinto para conseguir una bebida más cálida y sabrosa.

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Incluso el café con leche ha empezado a incorporar licor en algunas preparaciones; y está también el recuerdo de la leche caliente que se les daba a los niños por las noches, mezclada con azúcar y brandy, supuestamente para evitar el frío y ayudarlos a dormir. El frío ha sido, históricamente, una de las principales excusas para añadir un poco de licor a las bebidas, muchas de estas costumbres tienen su origen en la tradición europea y no son necesariamente un invento local, antes de la llegada de los españoles no se elaboraban destilados en estas tierras, a diferencia de las bebidas fermentadas, después de la conquista comenzaron a producirse y a incorporarse a distintas preparaciones.

En Europa, especialmente en España, era habitual que durante las peregrinaciones se consumiera agua mezclada con aguardiente, a un litro de agua se le añadía una copa de este destilado, de manera que se obtenía una bebida que refrescaba y, al mismo tiempo, alentaba a quienes la consumían.Esa influencia europea llegó también a nuestras costumbres y dio lugar a la práctica de mezclar bebidas con aguardiente, o de "envenenarlas", como lo mencione anteriormente. Estas tradiciones llevan mucho tiempo entre nosotros y, aunque nunca han desaparecido, hoy vuelven a cobrar protagonismo, especialmente con el uso del viche.

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