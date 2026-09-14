Cayeye: el desayuno típico de la Costa Caribe colombiana

Mientras tanto, prepara el hogao sofriendo el tomate, la cebolla roja, la cebolla larga y el ajo con sal y pimienta.

Pon a cocinar los guineos verdes (plátanos verdes) en agua con un toque de sal hasta que estén bien blanditos.

Sirve este cayeye con hogao y queso costeño rallado para disfrutar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Aplana los guineos cocidos hasta obtener un puré, si queda muy espeso, agrega un poco del agua de cocción.

Añade la mantequilla, un chorrito de suero costeño y queso costeño. Mezcla todo muy bien.

Sirve con hogao por encima y un poco más de queso costeño.

Un poco de la historia del cayeye

También conocido como mote de guineo verde, el cayeye es un plato típico de la gastronomía colombiana, específicamente del departamento de Magdalena. Ciénaga, Santa Marta y Aracataca son algunos de sus exponentes de sabor. Su preparación consiste en cocinar guineos o plátanos verdes que luego se convierten en puré para acompañarlos con mantequilla y el tradicional queso costeño rallado. La mejor hora para disfrutarlo es a la hora del desayuno.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧