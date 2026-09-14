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Cayeye: el desayuno típico de la Costa Caribe colombiana

El cayeye es un plato tradicional del Magdalena, hecho con guineo verde que se disfruta con queso y suero costeño. Reconfortante, económico y lleno de sabor caribeño.

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Rosa Margarita Campo / @de.rochy
14 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Cayeye
Plato típico de la gastronomía colombiana conocido también como mote de guineo verde.
Foto: Tomada de Instagram Carolina Jaramillo

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Gastronomía: Colombiana.

Sirve este cayeye con hogao y queso costeño rallado para disfrutar.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 4 guineos (plátanos) verdes
  • Sal al gusto
  • Agua para la cocción

Ingredientes para el hogao

2 tomates, picados

½ cebolla roja, picada

1 tallo de cebolla larga, picado

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta al gusto

Para terminar

2 cucharadas de mantequilla

1 chorrito de suero costeño

Queso costeño, rallado, al gusto

Preparación

Pon a cocinar los guineos verdes (plátanos verdes) en agua con un toque de sal hasta que estén bien blanditos.

Mientras tanto, prepara el hogao sofriendo el tomate, la cebolla roja, la cebolla larga y el ajo con sal y pimienta.

Aplana los guineos cocidos hasta obtener un puré, si queda muy espeso, agrega un poco del agua de cocción.

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Añade la mantequilla, un chorrito de suero costeño y queso costeño. Mezcla todo muy bien.

Sirve con hogao por encima y un poco más de queso costeño.

Un poco de la historia del cayeye

También conocido como mote de guineo verde, el cayeye es un plato típico de la gastronomía colombiana, específicamente del departamento de Magdalena. Ciénaga, Santa Marta y Aracataca son algunos de sus exponentes de sabor. Su preparación consiste en cocinar guineos o plátanos verdes que luego se convierten en puré para acompañarlos con mantequilla y el tradicional queso costeño rallado. La mejor hora para disfrutarlo es a la hora del desayuno.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo / @de.rochy

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