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El ramen que se volvió colombiano: este restaurante lo prepara con cucayo, cubios y más

Isaac Monroy abrió Amén Ramen cuando casi nadie hablaba de este plato en la ciudad. Hoy celebra una década de creatividad donde ha roto con el concepto purista de esta propuesta china, reinterpretándola con ingredientes que exponen el territorio colombiano. Entre cucayo, titoté, cubios, pipián, costilla y cilantro se saborean en fideos, baos y gyozas que muestra la riqueza de la identidad colombiana a través de los sabores.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
11 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Propuesta de ramen en Amen Ramen con caldo de res, especias, costilla, bok choi, cebollas tatemada y kombu marinado.
Propuesta de ramen en Amen Ramen con caldo de res, especias, costilla, bok choi, cebollas tatemada y kombu marinado.

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Lo primero que Isaac Monroy recuerda haber disfrutado con todos sus sentidos en un plato no fue un guiso ni un postre casero, fueron las ostras, suena un poco pretencioso, es verdad, pero apenas tenía ocho años, cuando sus papás se estaban divorciando y lo mandaron a vivir a Nueva Orleans con su abuela, casada con un cirujano supergourmet que desayunaba con champaña y los viernes lo recogía del colegio para llevarlo a comer ostras y beignets, esas donas hojaldradas y fritas que todavía describe como espectaculares. «Las ostras son mi comida…

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social – periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid. tagy_petus tgomez@elespectador.com

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