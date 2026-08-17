Cheetos caseros de yuca en “air fryer”

Imagen de referencia. Cheetos de yuca. Foto: Getty Images/iStockphoto - Gonzalo Calle Asprilla

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Gastronomía: Saludable . Usa achiote en polvo en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilogramo de yuca

Sal al gusto

1 cucharadita de achiote en polvo

50 gramos de mantequilla

30 gramos de fécula de maíz

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Preparación

Pela la yuca, córtala en trozos y ponla a cocinar en agua con un poco de sal hasta que esté bien blandita (unos 25 minutos).

Escurre la yuca y pásala por un colador (o prénsala) para obtener un puré bien suave y sin grumos.

Con el puré aún tibio, agrega la mantequilla, la fécula de maíz, la sal y el achiote para darle color. Amasa unos minutos hasta obtener una masa homogénea y manejable.

Pasa la masa a una manga pastelera y forma tiras del tamaño de un cheeto directamente sobre la canasta o bandeja de la freidora de aire.

Lleva a la freidora de aire a 180 °C hasta que estén doraditos y crocantes (unos 18 minutos). Revisa a mitad de cocción para que doren parejo.

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