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Cheetos caseros de yuca en “air fryer”

Si la masa queda muy pegajosa, agrega un poco más de fécula de maíz; si queda muy seca, un chorrito de agua tibia.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
17 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia. Cheetos de yuca.
Imagen de referencia. Cheetos de yuca.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Gonzalo Calle Asprilla
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Gastronomía: Saludable .

Usa achiote en polvo en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de yuca
  • Sal al gusto
  • 1 cucharadita de achiote en polvo
  • 50 gramos de mantequilla
  • 30 gramos de fécula de maíz

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Preparación

Pela la yuca, córtala en trozos y ponla a cocinar en agua con un poco de sal hasta que esté bien blandita (unos 25 minutos).

Escurre la yuca y pásala por un colador (o prénsala) para obtener un puré bien suave y sin grumos.

Con el puré aún tibio, agrega la mantequilla, la fécula de maíz, la sal y el achiote para darle color. Amasa unos minutos hasta obtener una masa homogénea y manejable.

Pasa la masa a una manga pastelera y forma tiras del tamaño de un cheeto directamente sobre la canasta o bandeja de la freidora de aire.

Lleva a la freidora de aire a 180 °C hasta que estén doraditos y crocantes (unos 18 minutos). Revisa a mitad de cocción para que doren parejo.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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