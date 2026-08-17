Cheetos caseros de yuca en “air fryer”

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Gastronomía: Saludable .
Usa achiote en polvo en esta receta
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de yuca
- Sal al gusto
- 1 cucharadita de achiote en polvo
- 50 gramos de mantequilla
- 30 gramos de fécula de maíz
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Preparación
Pela la yuca, córtala en trozos y ponla a cocinar en agua con un poco de sal hasta que esté bien blandita (unos 25 minutos).
Escurre la yuca y pásala por un colador (o prénsala) para obtener un puré bien suave y sin grumos.
Con el puré aún tibio, agrega la mantequilla, la fécula de maíz, la sal y el achiote para darle color. Amasa unos minutos hasta obtener una masa homogénea y manejable.
Pasa la masa a una manga pastelera y forma tiras del tamaño de un cheeto directamente sobre la canasta o bandeja de la freidora de aire.
Lleva a la freidora de aire a 180 °C hasta que estén doraditos y crocantes (unos 18 minutos). Revisa a mitad de cocción para que doren parejo.
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