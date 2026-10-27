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Cómo hacer arepitas de almojábana rellenas de queso

Arepitas de almojábana con corazón de mozzarella, doradas en sartén. Una receta colombiana fácil para el desayuno o las onces.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
Sirve estas arepas de almojábana con un buen chocolate caliente.
Sirve estas arepas de almojábana con un buen chocolate caliente.

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Gastronomía: Colombiana.

Sirve estas arepitas de almojábana con leche condensada para fusionar sabores.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 250 gramos de queso cuajada o campesino rallado
  • 100 gramos de harina de maíz precocida (o almidón de yuca)
  • 1 huevo
  • Agua
  • 100 gramos de queso mozarella

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Preparación

Ralla el queso y mézclalo con la harina y el huevo.

Amasa y, si hace falta, agrega agua en forma de lluvia hasta obtener una masa suave.

Forma bolitas con las manos y presiona el centro para hacer un hueco.

Rellena con mozzarella, sella bien y aplana para formar las arepitas.

Cocina en una sartén a fuego bajo, por ambos lados, hasta que estén bien doradas.

Con ayuda de una pinza, gira las arepitas de canto para dorar también los bordes.

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Sirve calientes, solas o con leche condensada si te gusta el contraste dulce.

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¿Cuál es la historia de la almojábana?

El nacimiento de este panecillo se da en Cataluña en el siglo XII. Su llegada a Colombia fue en el siglo XIX, cuando en el Salto del Tequendama se empezó a correr la voz de que había llegado un “apetitoso bocadillo” al que nadie podría resistirse. Las almojábanas empezaron a distribuirse por toda la sabana de Bogotá, convirtiéndose en uno de los alimentos más apetecidos de la región. Su popularidad fue tan grande que otras zonas del país decidieron incluir este alimento en desayunos y onces, sin importar que se diera en lugares fríos, principalmente.

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Este pan hecho a base de queso se elabora con la mezcla de harina, mantequilla, leche, y huevo. En algunas partes del mundo se utiliza la yuca como masa para preparar las almojábanas, sin perder su toque “secreto”: la cuajada. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca en el 2014 por su receta, y gozar de gran popularidad desde hace más de 150 años, la almojábana hoy por hoy sigue el panecillo con más éxito de las mesas colombianas.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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