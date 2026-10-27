Sirve estas arepas de almojábana con un buen chocolate caliente.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cómo hacer arepitas de almojábana rellenas de queso Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Gastronomía: Colombiana. Sirve estas arepitas de almojábana con leche condensada para fusionar sabores. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8. Ingredientes 250 gramos de queso cuajada o campesino rallado

100 gramos de harina de maíz precocida (o almidón de yuca)

1 huevo

Agua

100 gramos de queso mozarella

Puede interesarte: Receta de pollo asado con mantequilla, jugoso y dorado al horno

Preparación

Ralla el queso y mézclalo con la harina y el huevo.

Amasa y, si hace falta, agrega agua en forma de lluvia hasta obtener una masa suave.

Forma bolitas con las manos y presiona el centro para hacer un hueco.

Rellena con mozzarella, sella bien y aplana para formar las arepitas.

Cocina en una sartén a fuego bajo, por ambos lados, hasta que estén bien doradas.

Publicidad

Con ayuda de una pinza, gira las arepitas de canto para dorar también los bordes.

Sirve calientes,…