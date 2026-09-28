Cómo hacer encurtidos de pepino con hierbabuena en casa

Según los expertos en nutrición, los pepinos contienen un 96 % de agua, lo que los hace una excelente fuente de hidratación baja en calorías. Foto: Adedamola Oyenuga / Pexels

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Gastronomía: Saludable . Este encurtido de pepino es perfecto para acompañar ensaladas, bowls, sándwiches o carnes. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 1 pepino cohombro mediano en rodajas

1/4 de taza de vinagre de manzana

1/2 taza (120 mililitros) de agua

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de stevia

1/2 cucharadita de pimienta en grano

2 – 3 hojas de albahaca fresca

Preparación

Corta el pepino, lávalo bien y córtalo en rodajas delgadas.

Divide las rodajas en dos recipientes de vidrio: uno será la versión salada y el otro la dulce.

Pon unas hojas en cada frasco; le dará un toque fresco al encurtido.

Añade la pimienta negra y la sal en ambos frascos.

Vierte en cada frasco partes iguales de agua tibia y vinagre de manzana, hasta cubrir el pepino.

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En uno de los frascos agrega un toque de stevia.

Cierra bien los frascos y agítalos suavemente para integrar todo.

Déjalos en la nevera mínimo 4 horas. Para un sabor más…