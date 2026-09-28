Cómo hacer encurtidos de pepino con hierbabuena en casa

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Gastronomía: Saludable .
Este encurtido de pepino es perfecto para acompañar ensaladas, bowls, sándwiches o carnes.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 pepino cohombro mediano en rodajas
- 1/4 de taza de vinagre de manzana
- 1/2 taza (120 mililitros) de agua
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de stevia
- 1/2 cucharadita de pimienta en grano
- 2 – 3 hojas de albahaca fresca
Preparación
Corta el pepino, lávalo bien y córtalo en rodajas delgadas.
Divide las rodajas en dos recipientes de vidrio: uno será la versión salada y el otro la dulce.
Pon unas hojas en cada frasco; le dará un toque fresco al encurtido.
Añade la pimienta negra y la sal en ambos frascos.
Vierte en cada frasco partes iguales de agua tibia y vinagre de manzana, hasta cubrir el pepino.
En uno de los frascos agrega un toque de stevia.
Cierra bien los frascos y agítalos suavemente para integrar todo.
Déjalos en la nevera mínimo 4 horas. Para un sabor más intenso, déjalos de un día para otro.
Un poco de la historia de los pepinos
Este exponente de la cocina es una fuente de agentes antioxidantes, de potasio, magnesio y fibra que benefician la salud y se convierte en uno de los más apetecidos a la hora de crear propuestas en la cocina. Su función no es solo refrescar, también es el encargado de resaltar y fusionar sabores en diferentes platos y bebidas, entre los cuales se destacan el pepino relleno, los aderezos y los cocteles con ginebra.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧