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Cómo hacer encurtidos de pepino con hierbabuena en casa

Aprende cómo hacer encurtidos de pepino con hierbabuena en casa, en versión dulce y salada. Una receta fácil, fresca y con vinagre de manzana.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
28 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Pepinos
Según los expertos en nutrición, los pepinos contienen un 96 % de agua, lo que los hace una excelente fuente de hidratación baja en calorías.
Foto: Adedamola Oyenuga / Pexels

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Gastronomía: Saludable .

Este encurtido de pepino es perfecto para acompañar ensaladas, bowls, sándwiches o carnes.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 pepino cohombro mediano en rodajas
  • 1/4 de taza de vinagre de manzana
  • 1/2 taza (120 mililitros) de agua
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de stevia
  • 1/2 cucharadita de pimienta en grano
  • 2 – 3 hojas de albahaca fresca

Preparación

Corta el pepino, lávalo bien y córtalo en rodajas delgadas.

Divide las rodajas en dos recipientes de vidrio: uno será la versión salada y el otro la dulce.

Pon unas hojas en cada frasco; le dará un toque fresco al encurtido.

Añade la pimienta negra y la sal en ambos frascos.

Vierte en cada frasco partes iguales de agua tibia y vinagre de manzana, hasta cubrir el pepino.

En uno de los frascos agrega un toque de stevia.

Cierra bien los frascos y agítalos suavemente para integrar todo.

Déjalos en la nevera mínimo 4 horas. Para un sabor más intenso, déjalos de un día para otro.

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Un poco de la historia de los pepinos

Este exponente de la cocina es una fuente de agentes antioxidantes, de potasio, magnesio y fibra que benefician la salud y se convierte en uno de los más apetecidos a la hora de crear propuestas en la cocina. Su función no es solo refrescar, también es el encargado de resaltar y fusionar sabores en diferentes platos y bebidas, entre los cuales se destacan el pepino relleno, los aderezos y los cocteles con ginebra.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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