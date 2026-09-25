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¿A qué sabe la empanada de arroz con leche? Aquí las hacen de sushi, broaster y más sabores

Un publicista que aprendió a cocinar en TikTok y YouTube convirtió la empanada, ese alimento de afán, en un manifiesto de sabor y empatía. En su local rosado de Modelia vende más de 200 al día, con rellenos que van desde el ajiaco hasta el de la tradicional picada con carne de cerdo adobada, chorizo, morcilla, papa criolla y chicharrón. Así es Empawer, el negocio que sacude la tradición de la empanada en Bogotá.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
25 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Sergio Esteban Guerra Morales, publicista de formación y creador de Empawer, se define como "empanadólogo" por vocación.
Sergio Esteban Guerra Morales, publicista de formación y creador de Empawer, se define como "empanadólogo" por vocación.

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¿Cuántas veces ha almorzado con una empanada? Se lo pregunto porque quizá esta propuesta gastronómica muchas veces lo salvó del hambre en la universidad, cerca al trabajo o "engañó" su estómago sin importar la hora porque estaba con afán o con poco dinero. La empanada sale barata, se come con la mano, se puede saborear en cualquier afán y, aunque la historia dice que son originarias de Medio Oriente y Europa, esta propuesta adoptó una identidad propia en Colombia, convirtiéndose en un alimento cotidiano y en un símbolo de la gastronomía…

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social – periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid. tagy_petus tgomez@elespectador.com

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