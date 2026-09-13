Cómo hacer lasaña de atún y huevo en casa

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Gastronomía: Colombiana.
Esta receta con atún es rendidora, fácil y muy económica.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 lata de atún
- 1/2 cebolla cabezona finamente picada
- 1/4 de taza de pasta de tomate
- Queso Mozarella
Preparación
Lleva a un tazón los huevos, revuelve y prepara tortillas con estos, puedes hacer tantas como quieras pues serán las capas de nuestra “lasaña”, cuando estén listas reserva.
Para el relleno dora la cebolla con aceite, agrega el atún y la pasta de tomate, agrega sal y pimienta al gusto.
Para armar intercala capas de huevo y atún, agrega queso entre cada capa y finaliza con más queso para gratinar.
Hornea por 15 minutos a 180 °C y cuando esté listo, porciona y ahora sí a disfrutar.
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Un poco de la historia de este plato
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧