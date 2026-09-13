Añade queso parmesano a esta lasaña de atún con huevo para disfrutar.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cómo hacer lasaña de atún y huevo en casa María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Colombiana. Esta receta con atún es rendidora, fácil y muy económica. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2. Ingredientes 3 huevos

1 lata de atún

1/2 cebolla cabezona finamente picada

1/4 de taza de pasta de tomate

Queso Mozarella

Preparación

Lleva a un tazón los huevos, revuelve y prepara tortillas con estos, puedes hacer tantas como quieras pues serán las capas de nuestra “lasaña”, cuando estén listas reserva.

Para el relleno dora la cebolla con aceite, agrega el atún y la pasta de tomate, agrega sal y pimienta al gusto.

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Para armar intercala capas de huevo y atún, agrega queso entre cada capa y finaliza con más queso para gratinar.

Hornea por 15 minutos a 180 °C y cuando esté listo, porciona y ahora sí a disfrutar.

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