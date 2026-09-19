Cómo hacer sancocho de mondongo con pata de res

Incorpora la pata y el callo ya cocidos con su caldo. Añade la auyama, la yuca, el plátano quebrado a mano, la mazorca, los tallos…

Aparte, en una olla sofríe la cebolla morada, la cebolla larga, el ajo y el ají dulce con una pizca de sal unos 3 minutos. Agrega el comino y cocina unos segundos.

En la olla a presión, cocina el callo con la pata de res, la parte verde de la cebolla larga, el ajo y suficiente agua durante 90 minutos.

Limpia el callo y ponlo a hervir 5 minutos con zumo de limón y un chorrito de vinagre. Desecha esa agua.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Incorpora la pata y el callo ya cocidos con su caldo. Añade la auyama, la yuca, el plátano quebrado a mano, la mazorca, los tallos de cilantro, sal al gusto y más caldo o agua si hace falta.

Cocina hasta que la yuca esté blanda, agrega la papa y deja que ablande. Finaliza con abundante cilantro picado y sirve con arroz y lo que más te guste.

Un poco de la historia del mondongo

Cuenta la historia, que este delicioso plato tiene su origen de una receta denominada “mote pelado”, preparación de maíz elaborada por los indígenas del Perú, que con la llegada de los españoles y con la introducción del ganado vacuno a la región, fue evolucionando hasta lo que es en la actualidad: sopa de mondongo o mondongo.

La palabra mondongo se refiere, en algunas regiones de Suramérica, a la parte inferior del torso o estómago de una res o cuerpo animal. El mondongo es una sopa que tiene como principal ingrediente el estómago (libro o cuajo o callo), además de costilla de cerdo, carne de res, mazorca, arvejas, papa criolla y papa común, entre otros ingredientes.

En Colombia, y dependiendo de cada región, existen algunas variaciones de la sopa de mondongo, en algunas partes le agregan las pezuñas de cerdo y algunos vegetales.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧