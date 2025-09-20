¿Cómo lavar las sartenes de teflón y antiadherentes para que no se dañen?

Sigue estos trucos caseros para evitar errores. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Alguna vez has lavado un sartén de teflón o antiadherente y notaste que, con el tiempo, comenzó a rayarse o a perder su capa protectora? No es casualidad: este tipo de utensilios requiere cuidados especiales al momento de limpiarlos.

La buena noticia es que existen métodos sencillos y seguros para mantenerlos en perfecto estado. En Gastronomía y recetas de El Espectador te cómo lavarlos sin dañarlos y así alargar su vida útil en la cocina.

¿Cómo lavar las sartenes de teflón y antiadherentes?

Espera a que se enfríen antes de lavarlas para evitar que el choque térmico las deforme.

Usa esponjas suaves y jabón líquido. Nunca utilices fibras metálicas o abrasivas.

Lávalas con agua tibia para retirar la grasa más fácilmente.

Si hay comida pegada, déjala en remojo con agua caliente y unas gotas de jabón durante unos minutos.

Evita limpiadores agresivos como cloro, bicarbonato en exceso o detergentes en polvo.

Sécalas con un paño suave para prevenir manchas de agua.

Aplica una capa ligera de aceite antes de guardarlas para prolongar su vida útil y proteger la superficie.

Errores comunes que dañan los sartenes de teflón y antiadherentes

Usar utensilios metálicos que rayan el recubrimiento.

Cocinar a fuego muy alto, lo que deteriora la capa antiadherente.

Cortar alimentos directamente dentro del sartén.

Lavarlos en el lavavajillas, ya que los detergentes pueden ser abrasivos.

Guardarlos apilados sin protección entre uno y otro.

Usar aerosoles antiadherentes en spray, que dejan una capa difícil de remover y dañan el material.

Más consejos para el uso de sartenes

¿Cómo evitar que la comida se quede pegada en la sartén?

Usar suficiente aceite, precalentar el sartén y mantenerlo limpio son solo algunos consejos. Aquí le contamos cuáles son los demás para cuidarlo mejor.

¿Cuáles son las sartenes que no pueden faltar en la cocina?

Antiadherentes, de hierro fundido y de acero inoxidable, estas serán tus aliadas a la hora de crear los mejores sabores.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦