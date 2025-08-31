No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Con cuatro ingredientes prepara estas papas al romero

Para esta receta usa mantequilla con sal, romero fresco, sal y paprika al gusto.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
31 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Estas papas al romero sirven como entrada o para acompañar un plato fuerte.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de este plato

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.

Gastronomía: Colombiana.

Exquisitas para el paladar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 350 gramos de papa
  • 1 cucharada de mantequilla con sal
  • Romero fresco
  • Sal y paprika al gusto

Preparación

Pela y corta las papas en cubos del mismo tamaño.

Cocina en agua con sal durante 10 minutos, debe quedar suave pero firme para que no se deshaga en el siguiente paso.

Escurre y lleva las papas a una sartén caliente con la mantequilla.

Espolvorea la paprika y añade romero fresco al gusto.

Sirve como acompañante de tu proteína favorita y ahora si a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

