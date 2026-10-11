Crema de tomate asado: receta fácil y cremosa en 35 minutos

Pasa los tomates, la cebolla y el ajo a una olla a la licuadora, agrega el fondo de verduras o pollo y licúa hasta obtener una crema suave. Si la quieres más fina, puedes pasarla…

Corta los tomates en mitades y la cebolla en trozos grandes. Ponlos en una bandeja junto con los dientes de ajo y los tomates Cherry, agrega el aceite de oliva, sal y pimienta y lleva al horno a 200 °C durante 25 minutos, hasta que los tomates estén bien asados.

Esta crema de tomate asado es reconfortante a cualquier momento del día.

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Pasa los tomates, la cebolla y el ajo a una olla a la licuadora, agrega el fondo de verduras o pollo y licúa hasta obtener una crema suave. Si la quieres más fina, puedes pasarla por un colador.

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Lleva la crema a una olla, Cocina durante 2–3 minutos más. Prueba y ajusta sal y pimienta. Si los tomates están muy ácidos, agrega una cucharadita de azúcar.

Sirve caliente y termina con unas hojas de albahaca, crotones caseros y crema de leche, puedes acompañar con un sándwich de queso y ahora si a disfrutar.

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Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧