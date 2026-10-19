Cómo hacer adobo para carne de res, pollo y cerdo en 5 minutos

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Gastronomía: Colombiana.
Recuerda que este adobo puede durar en la nevera hasta cinco días.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 pimentón rojo
- 1/2 cebolla blanca
- 2 tallos de cebolla larga
- 1 manojo pequeño de cilantro
- 4 dientes de ajo
- El jugo de 2 limones
- 1/4 de taza de aceite de oliva
- 1 cucharadita de comino
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
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Preparación
Lava bien el pimentón, la cebolla larga y el cilantro. Retira las semillas y las venas del pimentón y córtalo en trozos.
Pela la cebolla blanca y los dientes de ajo, y corta la cebolla y la cebolla larga en trozos medianos.
Pon en la licuadora el pimentón, la cebolla blanca, la cebolla larga, el cilantro y el ajo.
Agregua el jugo de limón, el aceite de oliva, el comino, la sal y la pimienta.
Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si queda muy espesa, añade un chorrito de agua o un poco más de aceite.
Unta la carne de res, pollo o cerdo con el adobo, cúbrela y déjala reposar en la nevera antes de cocinarla.
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Un poco de historia de los tomates
Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.
Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧