Desayuno para hoy: 5 recetas que te van a sacar de la rutina

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Receta 1: ¿cómo hacer auténticas tostadas francesas?
Rebanadas de pan freídas que puedes combinar con vainilla, nueces, arándanos, frutos rojos y una pizca de azúcar, si así lo prefieres. Ver la receta completa aquí
Receta 2: Huevos pericos, una receta llena de sabor para comenzar el día
Ideal para disfrutar con tostadas o un pan bien calientico. ¡Manos a la obra! Ver la receta completa aquí
Receta 3: Cómo hacer tocineta: receta completa y fácil en casa
Aunque esta preparación puede tomar varios días en realizarse, obtendrás una pieza perfectamente curada y ahumada. Ver la receta completa aquí
Receta 4: Amasijos colombianos: receta para hacer pandeyuca
Acompaña esta propuesta con un rico masato o tu bebida favorita. ¡Delicioso! Ver la receta completa aquí
Receta 5: ¿Con antojo de huevo pochado? Nosotros te damos una receta sencilla para cocinarlo
Una receta para disfrutar sobre unas ricas tostadas crujientes. ¡Delicias para el paladar! Ver la receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧