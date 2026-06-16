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Gastronomía y Recetas

Desayuno para hoy: 5 recetas que te van a sacar de la rutina

Pandeyucas, huevos pericos y tostadas francesas son algunas de nuestras propuestas recomendadas.

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Andrés Carvajal, chef /@chef.andy7
16 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
El huevo tipo omelette es una opción versátil donde podrás fusionar tus ingredientes favoritos.
El huevo tipo omelette es una opción versátil donde podrás fusionar tus ingredientes favoritos.
Foto: Getty Images - LauriPatterson
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Receta 1: ¿cómo hacer auténticas tostadas francesas?

Rebanadas de pan freídas que puedes combinar con vainilla, nueces, arándanos, frutos rojos y una pizca de azúcar, si así lo prefieres. Ver la receta completa aquí

Receta 2: Huevos pericos, una receta llena de sabor para comenzar el día

Ideal para disfrutar con tostadas o un pan bien calientico. ¡Manos a la obra! Ver la receta completa aquí

Receta 3: Cómo hacer tocineta: receta completa y fácil en casa

Aunque esta preparación puede tomar varios días en realizarse, obtendrás una pieza perfectamente curada y ahumada. Ver la receta completa aquí

Receta 4: Amasijos colombianos: receta para hacer pandeyuca

Acompaña esta propuesta con un rico masato o tu bebida favorita. ¡Delicioso! Ver la receta completa aquí

Receta 5: ¿Con antojo de huevo pochado? Nosotros te damos una receta sencilla para cocinarlo

Una receta para disfrutar sobre unas ricas tostadas crujientes. ¡Delicias para el paladar! Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef /@chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Desayunos

Receta para hacer desayuno

Estilo de vida

Tostadas francesas

Huevos pochados

Tocineta

Huevos pericos

 

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