¿Conoce las diferencias entre caldo, consomé y sopa?

Seguramente usted también se ha preguntado si todo lo que se sirve en plato hondo es una sopa. Y la respuesta es no, aunque podamos confundirnos por las primeras impresiones: el líquido caliente, el aroma y el sabor, (quizá unos ingredientes flotando) y, eso sí, la funcionalidad del caldo, el consomé y la sopa para subir las defensas, quitar el frío o curar el guayabo.

Pero hablemos un poco sobre sus diferencias y qué los hace únicos a la hora de servirse.

Caldo

Su preparación consiste en mezclar agua con ingredientes como la carne, los huesos, los pescados o algunos vegetales para que liberen sabor y sustancia. Es simple, una comida más bien ligera.

Muchas veces el resultado funciona como “sazonador” o base para preparar arroces, guisos o salsas. Recuerde que su cocción no es excesivamente prolongada y que, generalmente, un ingrediente es el protagonista.

Consomé

El punto de partida es, de hecho, el caldo. Para preparar consomé, después de obtener ese primer líquido, es preciso dejar la mezcla más tiempo al fuego para que el sabor se vuelva más intenso. Al hervirlo durante un tiempo largo se concentra mejor lo que ya soltaron los ingredientes.

Ahora bien, como la idea es que no queden partes pequeñas de alimentos ni grasa en la superficie, el líquido se cuela. De hecho, es probable que haya preparado un consomé por “accidente”: pasa cuando pone pollo a cocinar en agua para usarlo después en otra receta.

Cuando está listo puede servirse solo, en porciones individuales.

Sopa

Nuevamente, nuestra base es el caldo. Pero, a diferencia de él, esta preparación incorpora muchos más ingredientes sólidos como pescado, pollo, pasta, patacones, avena, etcétera. Además del tiempo que pasa en el fogón, es esto lo que contribuye a que la textura pueda volverse espesa o cremosa, o que quede más bien líquida.

Ahora, es momento de animarse a preparar alguno de estos deliciosos platos. ¡A cocinar!

¿Cuál de estas recetas se animaría a probar? Lo leemos en los comentarios.

Si le gusta la cocina y es de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, puede escribir al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer su propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧