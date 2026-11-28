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Gastronomía: Colombiana.
Sirve estas empanadas de trigo con un buen ají acevichado.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 5.
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 5 gramos de sal
- 5 gramos de azúcar
- 50 gramos de mantequilla
- 200 mililitros de agua aprox
Ingredientes para el relleno
500 gramos de carne molida
1/2 pechuga de pollo cocida
1 cebolla cabezona
2 dientes de ajo
1 pimentón rojo
1 tallo de cebolla larga
Comino, sal y pimienta al gusto
2 cucharaditas de pasta de tomate
Aceite en cantidad necesaria
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Preparación
Disuelve la sal, el azúcar y la mantequilla en el agua caliente.
Vierte la mezcla sobre la harina, integra y amasa durante unos 10 minutos. Tapa y refrigera.
En una sartén, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y la sal por 5 minutos. Añade el pimentón y el comino y sofríe 5 minutos más.
Agrega la carne molida y cocina hasta el punto que prefieras e incorpora el pollo desmechado, la pasta de tomate y la pimienta. Ajusta la sal y cocina 5 minutos más. Deja enfriar.
Divide la masa en porciones de 45 gramos, estíralas, rellénalas, ciérralas y haz el repulgue en el borde.
Fríe en aceite caliente hasta que estén bien doradas y escurre sobre papel absorbente.
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Conoce un poco del origen de la empanada
La popularidad de las empanadas se dio por primera vez en España, cuando las invasiones árabes estaban en su máximo esplendor. La historia cuenta que los españoles decidieron incluirlas dentro de sus gustos gastronómicos, gracias a su rápida y fácil preparación, luego de saber que los árabes las preparaban con: cordero, bulgur, y especias, dándoles el nombre de “esfigha” y “fatay”.
Dependiendo del país, la preparación de la empanada varía mucho. En Colombia, por ejemplo, existen las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray, y las tradicionales y deliciosas de carne, pollo y queso. Todas ellas ideales para acompañarlas con un buen ají. ¡Qué antojo!
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
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Lucila(60806)•Hace 12 minutosAAAYYYYYY§§§§ Quê pecado!!! esa delicia de empanada,pero nunca quedan igual.Es un verdadero desafîo lograr algo parecido a las que nos muestran.Gracias,por ensenarnos a hacerlas,porque comerlas …????hmmmmm hace mil anos!!!