Vierte la mezcla sobre la harina, integra y amasa durante unos 10 minutos. Tapa y refrigera.

Disuelve la sal, el azúcar y la mantequilla en el agua caliente.

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500 gramos de carne molida 1/2 pechuga de pollo cocida 1 cebolla cabezona 2 dientes de ajo 1 pimentón rojo 1 tallo de cebolla larga Comino, sal y pimienta al gusto 2 cucharaditas de pasta de tomate Aceite en cantidad necesaria

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Empanadas de trigo crocantes: los trucos para una masa perfecta y un relleno con sabor

En una sartén, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y la sal por 5 minutos. Añade el pimentón y el comino y sofríe 5 minutos más.

Agrega la carne molida y cocina hasta el punto que prefieras e incorpora el pollo desmechado, la pasta de tomate y la pimienta. Ajusta la sal y cocina 5 minutos más. Deja enfriar.

Divide la masa en porciones de 45 gramos, estíralas, rellénalas, ciérralas y haz el repulgue en el borde.

Fríe en aceite caliente hasta que estén bien doradas y escurre sobre papel absorbente.

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Conoce un poco del origen de la empanada

La popularidad de las empanadas se dio por primera vez en España, cuando las invasiones árabes estaban en su máximo esplendor. La historia cuenta que los españoles decidieron incluirlas dentro de sus gustos gastronómicos, gracias a su rápida y fácil preparación, luego de saber que los árabes las preparaban con: cordero, bulgur, y especias, dándoles el nombre de “esfigha” y “fatay”.

Dependiendo del país, la preparación de la empanada varía mucho. En Colombia, por ejemplo, existen las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray, y las tradicionales y deliciosas de carne, pollo y queso. Todas ellas ideales para acompañarlas con un buen ají. ¡Qué antojo!

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧