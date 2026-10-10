Ensalada de atún con pega de arroz crocante en freidora de aire

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Colombiana.
Ingredientes para la pega de arroz.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de salsa de soya
- ½ cucharadita de ajo en polvo
Ingredientes para la ensalada
½ cebolla morada en plumas
1 pimentón en cuadritos
1 taza de tomates cherry partidos por la mitad
1 manojo pequeño de hierbabuena
1 pepino
2 latas de atún escurrido
Ingredientes para el aderezo
El zumo de 3 limones mandarinos
2 cucharadas de cilantro finamente picado
1 cucharada de miel
3 cucharadas de mayonesa
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Mezcla el arroz cocido con el aceite de oliva, la salsa de soya y el ajo en polvo. Extiéndelo en la canasta de la freidora de aire y cocina a 200 °C por 30 minutos, o hasta que esté bien crocante.
Corta la cebolla morada en plumas, pásala por agua hirviendo unos segundos y luego llévala a agua helada para suavizar su sabor.
Corta el pimentón en cuadritos y los tomates cherry por la mitad. Pon las hojas de hierbabuena en agua helada para que se mantengan frescas.
Parte el pepino por la mitad a lo largo, retírale las semillas y córtalo en medias lunas.
Para el aderezo
Mezcla en un recipiente la sal, la pimienta, el zumo de limón mandarino y el cilantro. Agrega la miel y la mayonesa, e integra bien.
En un bowl grande, combina el pepino, el pimentón, la cebolla escurrida, los tomates, la hierbabuena y el atún.
Agrega la pega de arroz en trozos, baña con el aderezo, mezcla y sirve de inmediato para que el arroz conserve lo crocante.
Para destacar: Mayonesa de ajo con huevo frito casera y con sabor intenso
Un poco de la historia del atún
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
Puede interesarte: Mogollas chicharronas colombianas fáciles y con sabor tradicional
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧