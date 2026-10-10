Mezcla el arroz cocido con el aceite de oliva, la salsa de soya y el ajo en polvo. Extiéndelo en la canasta de la freidora de aire y cocina a 200 °C por 30 minutos, o hasta que esté…

El zumo de 3 limones mandarinos 2 cucharadas de cilantro finamente picado 1 cucharada de miel 3 cucharadas de mayonesa Sal y pimienta al gusto

½ cebolla morada en plumas 1 pimentón en cuadritos 1 taza de tomates cherry partidos por la mitad 1 manojo pequeño de hierbabuena 1 pepino 2 latas de atún escurrido

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Ensalada de atún con pega de arroz crocante en freidora de aire

Mezcla el arroz cocido con el aceite de oliva, la salsa de soya y el ajo en polvo. Extiéndelo en la canasta de la freidora de aire y cocina a 200 °C por 30 minutos, o hasta que esté bien crocante.

Corta la cebolla morada en plumas, pásala por agua hirviendo unos segundos y luego llévala a agua helada para suavizar su sabor.

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Corta el pimentón en cuadritos y los tomates cherry por la mitad. Pon las hojas de hierbabuena en agua helada para que se mantengan frescas.

Parte el pepino por la mitad a lo largo, retírale las semillas y córtalo en medias lunas.

Para el aderezo

Mezcla en un recipiente la sal, la pimienta, el zumo de limón mandarino y el cilantro. Agrega la miel y la mayonesa, e integra bien.

En un bowl grande, combina el pepino, el pimentón, la cebolla escurrida, los tomates, la hierbabuena y el atún.

Agrega la pega de arroz en trozos, baña con el aderezo, mezcla y sirve de inmediato para que el arroz conserve lo crocante.

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Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧