Los mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50

Asador Etxebarri en el País Vasco en España, donde toda la comida ha sido creada por el chef Bittor Arginzoniz desde su apertura en 1990, fue elegido para el primer lugar. El…

Una nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo se anunció el miércoles por la noche en el Teatro Municipal de Lima, Perú. The 50, la empresa de medios detrás de las clasificaciones (anteriormente conocida como World’s 50 Best), se ha convertido en una poderosa fuerza en la industria de la hospitalidad mundial desde que se publicó su primera lista en 2002.

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Asador Etxebarri en el País Vasco en España, donde toda la comida ha sido creada por el chef Bittor Arginzoniz desde su apertura en 1990, fue elegido para el primer lugar. El diminuto restaurante ha ocupado el segundo lugar en los últimos dos años, y al comenzar la ceremonia, usuarios del sitio de mercado de predicciones Kalshi le daban un 62 por ciento de probabilidades de llevarse el primer puesto.

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Otros resultados fueron más sorprendentes. Por primera vez, solo hubo un restaurante estadounidense en los mejores 50: Atomix, en la ciudad de Nueva York, subió del n.º 12 al n.º 11. Le Louis XV, el templo de la comida de lujo del chef francés Alain Ducasse en Mónaco, reapareció en la lista por primera vez desde 2009, en el n.º 47.

En las últimas décadas, The 50 se ha expandido al publicar también una lista anual ampliada de 100 y listas separadas para restaurantes en Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente y el norte de África. A estas se han sumado listas de los mejores bares, hoteles y viñedos, cada una patrocinada por marcas mundiales como Visa, DoorDash, Lexus y Sanpellegrino.

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En la lista ampliada de este año, Single Thread en Healdsburg, California, el único otro restaurante estadounidense, se mantuvo en el n.º 93. Aclamados veteranos como Le Bernardin, Atelier Crenn y César quedaron fuera. Entre las nuevas incorporaciones estaban Khufu’s en Guiza, el primer restaurante clasificado de Egipto, y Arca, el primero de Tulum, México.

En febrero, The 50 anunció que Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sería la ciudad anfitriona de la ceremonia de 2026. Aunque los Emiratos ha invertido dinero en turismo y hotelería en años recientes, su historial de derechos humanos ha generado rechazo por parte de chefs como Dominique Crenn, quien dijo que no asistiría.

Poco después, cuando Estados Unidos entró en guerra con Irán y a medida que los efectos del conflicto se extendían por Medio Oriente, el evento fue trasladado a Lima, donde fue patrocinado por PromPerú, la organización comercial bien financiada que ha contribuido a poner a la comida peruana al centro de atención en el mundo.

Dos de los tres últimos restaurantes n.º 1 del mundo —Central en 2023 y Maido en 2025— están en Perú, un logro que ningún otro país ha igualado. Ambos, al igual que todos los restaurantes que han sido clasificados en el primer lugar previamente, ya no participan en la competencia.

La chef Ana Ros, que recibió el premio del grupo como la mejor chef mujer del mundo en 2017, participó por mucho tiempo en los eventos de todo el año que promueven la lista. Ella ha dado crédito a The 50 por llevar comensales a su restaurante en Eslovenia, Hisa Franko, el cual había figurado en ella cada año desde 2017 y estuvo en el n.º 69 en la lista de 2025 antes de quedar fuera este año.

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El 21 de octubre, Ros anunció que no estaría en Lima. “Por muchos años, me sentí orgullosa de ser parte de 50 Best”, escribió en Instagram. “Con el tiempo, sin embargo, el éxito dentro de la clasificación ha llegado a depender cada vez más de la visibilidad dentro del propio sistema”. Otros chefs destacados tanto dentro como fuera de la lista, como Bruno Verjus y Leonor Espinosa, comentaron en su publicación para expresar que estaban de acuerdo. Tom Colicchio escribió: “Alguien dijo en voz alta lo que se solía callar. Bien por ti y mucho respeto por alzar la voz”.

A diferencia del sistema de Michelin para otorgar estrellas, The 50 no paga comidas, vuelos o alojamiento; a los votantes se les permite aceptar comida y viajes gratis de las juntas de turismo y otros grupos promocionales. Los 1100 votantes —una mezcla de representantes de medios gastronómicos, chefs, influentes y trotamundos adinerados— no son anónimos.

¿Cómo quedó el listado de los mejores restaurantes del mundo?

50. Saint Peter, Sídney, Australia (nuevo)

49. Naar, Kasauli, India (nuevo)

48. Ikoyi, Londres

47. Le Louis XV, Mónaco

46. El Chato, Bogotá, Colombia

45. Mayta, Lima, Perú

44. Don Julio, Buenos Aires

43. Le Calandre, Rubano, Italia

42. Bozar, Bruselas (nuevo)

41. Onjium, Seúl (nuevo)

40. Jordnaer, Copenhague

39. Schloss Schauenstein, Furstenau, Suiza

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italia

37. Nuema, Quito, Ecuador (nuevo)

36. Ru Yuan, Hangzhou, China (nuevo)

35. La Colombe, Ciudad del Cabo

34. Le Coquillage, Bretaña, Francia (nuevo)

33. Elkano, Getaria, España

32. Potong, Bangkok

31. Celele, Cartagena, Colombia

30. Steirereck, Viena

29, Enigma, Barcelona, España

28. Trèsind Studio, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

27. Reale, Castel de Sangro, Italia

26. Masque, Mumbai, India (nuevo)

25. Lasai, Río de Janeiro

24. Al Gatto Verde, Módena, Italia (nuevo)

23. Vyn, Skillinge, Suecia

22. Boragó, Santiago, Chile

21. Meet the Bund, Shanghái (nuevo)

20. Piazza Duomo, Alba, Italia

19. Jan, Múnich

18. Nusara, Bangkok

17. Mingles, Seúl

16. Tuju, São Paulo, Brasil (nuevo)

15. Odette, Singapur

14. Sühring, Bangkok

13. Mérito, Lima, Perú

12. Sorn, Bangkok

11. Atomix, Nueva York

10. Plénitude, París

9. DiverXO, Madrid

8. Kadeau, Copenhague

7. Kjolle, Lima, Perú

6. The Chairman, Hong Kong

5. Wing, Hong Kong

4. Quintonil, Ciudad de México

3. Alchemist, Copenhague

2. Gaggan, Bangkok

1. Asador Etxebarri, Atxondo, España

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