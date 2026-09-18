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Estas mujeres encontraron en el café una nueva forma de transformar el campo

En Chaparral, una taza de café puede contar mucho más que la historia de un grano: habla de territorio, mujeres y nuevas oportunidades.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
18 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
En Chaparral, el café también se está convirtiendo en una forma de fortalecer el trabajo de las mujeres.
En Chaparral, el café también se está convirtiendo en una forma de fortalecer el trabajo de las mujeres.

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La próxima vez que tome café, deténgase un momento antes del primer sorbo. Pregúntese por su origen: ¿en qué montaña creció ese grano?, ¿qué variedad llegó hasta su taza?, ¿cómo fue cultivado y quiénes estuvieron detrás de todo el proceso?

En Chaparral, Tolima, esas preguntas tienen rostro y territorio. Allí, quienes viven del café han encontrado nuevas maneras de llevar lo que producen más allá de la finca: a la cocina, a sus emprendimientos y a recorridos en los que el café también sirve para contar de dónde vienen.

El café como un producto dinamizador

En Chaparral, el café no…

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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