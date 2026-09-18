Festival del Frito 2026 en Barranquilla: fechas, horarios y platos

Con ese espíritu llega la segunda edición del Festival del Frito, un encuentro que este 19 y 20 de septiembre convertirá el Gran Malecón de Barranquilla, detrás del Pabellón de Cristal, en una gran ruta de sabores para recorrer,…

Hay sabores que van mucho más allá de una receta. Se aprenden mirando a las abuelas, se perfeccionan con los años, se comparten en familia y terminan convirtiéndose en parte de la identidad de una ciudad. En Barranquilla, los fritos son exactamente eso: una forma de contar quiénes somos a través de lo que comemos.

Con ese espíritu llega la segunda edición del Festival del Frito, un encuentro que este 19 y 20 de septiembre convertirá el Gran Malecón de Barranquilla, detrás del Pabellón de Cristal, en una gran ruta de sabores para recorrer, probar y celebrar la memoria gastronómica del Caribe.

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Más que reunir distintas preparaciones en un mismo lugar, el festival busca poner en valor el conocimiento, las historias y las manos detrás de una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación, y que encuentra en las cocineras tradicionales y en los emprendimientos locales a algunos de sus principales guardianes.

La primera edición, el Festival del Frito Barranquillero de 2025, reunió a emprendedores locales y matronas alrededor de recetas tradicionales y de propuestas que también exploraron nuevas maneras de interpretar estos sabores. Fue pensada como un espacio para reencontrarse con la gastronomía típica de la ciudad y mostrarla tanto a barranquilleros como a visitantes. Ahora, en su segunda edición, el festival da un paso más: convertir esa tradición en una experiencia que trascienda la mesa y hable de Barranquilla, de su cultura y de su manera particular de encontrarse alrededor de la comida.

Los barranquilleros elegirán su frito favorito

Uno de los grandes momentos de esta edición será un concurso en el que el público podrá elegir el mejor frito de la ciudad. La dinámica pone a los asistentes en el centro de la celebración: después de recorrer la oferta gastronómica, probar diferentes preparaciones y descubrir nuevas propuestas, serán los propios comensales quienes voten por su favorito. Así, el festival no solo reconoce a quienes conservan y preparan estas recetas, sino también a quienes las comen, las recomiendan y mantienen viva la tradición.

El festival contará con una tarima gastronómica a la que subirán expertos y referentes del sector, en jornadas de aprendizaje gastronómico y cultural en torno a la tradición del frito y a la cocina de la región. El sábado 19 (de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.) y el domingo 20 de septiembre (de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.), el Gran Malecón será el punto de encuentro para vivir una experiencia que combina gastronomía, cultura, música y ciudad. La invitación es sencilla: hacer la ruta, probar, compartir y descubrir.

Carimanola, plato típico de la costa colombiana. Foto: Cortesía SOFITEL Legend Santa Clara

Porque un buen frito no se trata solamente de masa, relleno y una sartén caliente. Detrás de cada preparación hay una historia, una técnica, una familia y una manera de entender la comida como espacio de encuentro. Desde las tradicionales arepas de huevo, empanadas, carimañolas y deditos hasta las propuestas que reinterpretan la tradición, los fritos han demostrado que pueden conservar su esencia mientras encuentran nuevas formas de llegar a las generaciones actuales. En la primera edición, de hecho, convivieron recetas de siempre con ideas innovadoras como empanadas de lechona, papas rellenas XXL y arepas de huevo gigantes.

Una tradición que también habla de las mujeres que la conservan

Hablar del frito barranquillero es hablar también de las matronas y cocineras tradicionales, mujeres que durante años han mantenido vivas recetas y técnicas que se transmiten dentro de las familias y las comunidades. Su papel va mucho más allá de preparar alimentos: son portadoras de un conocimiento culinario que ayuda a mantener vigente una parte de la memoria gastronómica del Caribe. En la primera edición del festival, su participación fue destacada precisamente como parte de la preservación de esta herencia. Por eso, el Festival del Frito busca que cada bocado sea también una oportunidad para reconocer a quienes han convertido una preparación cotidiana en una expresión cultural.

La celebración conecta, además, con una conversación más amplia: la manera en que la gastronomía puede convertirse en una puerta de entrada para conocer un territorio. Así como el Carnaval permite entender la música, la alegría y el carácter de Barranquilla, sus fritos permiten acercarse a la ciudad desde sus sabores, sus historias y sus formas de encontrarse. El Gran Malecón, con el río como escenario, será nuevamente el punto de encuentro de esta fiesta: una experiencia pensada para barranquilleros y visitantes que quieran descubrir una de las expresiones más populares y reconocibles de la cocina del Caribe.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧