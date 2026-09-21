Granola de doble chocolate con coco y chía: receta fácil y saludable

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Saludable.
Usa sal marina en esta granola de doble chocolate con coco y chía.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 tazas de avena en hojuelas sin gluten
- 1 taza de frutos secos crudos picados (almendras, marañón, etc.)
- 1/4 taza de coco rallado deshidratado (sin azúcar)
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 3 cucharadas de azúcar de coco
- 1 cucharadita de sal marina
- 1/3 taza de cacao en polvo
- 1/2 taza de miel de abeja pura (o más al gusto)
- 1/2 taza de chocolate oscuro vegano en barra, picado en trozos
Preparación
Precalienta el horno a 171 °C (340 °F).
En un procesador de alimentos (o en un bowl grande), agrega la avena, los frutos secos, el coco rallado, las semillas de chía, el azúcar de coco, la sal marina y el cacao en polvo. Pulsa unas veces (o revuelve bien) hasta integrar.
En una olla pequeña a fuego medio-bajo, calienta la miel de abeja hasta que esté líquida y tibia. Viértela sobre los ingredientes secos y mezcla bien. Si usas el procesador, esto ayuda a que la textura quede más fina, aunque es opcional.
Extiende la mezcla de manera uniforme sobre una bandeja para hornear (usa más de una si haces una tanda más grande) y hornea entre 17 y 24 minutos, hasta que esté fragante y dorada, revolviendo un poco a la mitad del tiempo para que se hornee de manera pareja.
Deja enfriar por completo. Luego, si quieres, agrega el chocolate picado. Guárdala en un recipiente hermético; se conserva bien por dos semanas.
Un poco de la historia de la granola
La granola tal como la conocemos nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando se popularizó como un alimento saludable a base de avena horneada. Con el tiempo, cada cultura la fue adaptando a su manera, y hoy es uno de esos básicos que no pueden faltar en la despensa. Ami me encanta la versión doble chocolate: mezclamos cacao en polvo con trocitos de chocolate oscuro, y el resultado es una granola crujiente, tostada y con ese puntito dulce que ha sido relacionado con mejorar el ánimo con solo el aroma que suelta al salir del horno.
Prepararla en casa te permite controlar lo que lleva y tenerla siempre lista para el desayuno o para picar entre comidas. Es de esas recetas que rinden bastante y se guardan por dos semanas, así que vale la pena hacer una buena tanda.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧