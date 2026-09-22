Helado casero de feijoa y hierbabuena

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Gastronomía: Colombiana.
Una propuesta diferente para disfrutar la despensa de Colombia.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 6 feijoas
- Agua (para confitar la cáscara)
- 1 taza de azúcar (para confitar) + 3 cucharadas para la crema
- Jugo de 1 limón
- 2 tazas de leche
- 1 taza de crema de leche
- 1/2 taza de leche condensada
- Un manojo de hierbabuena fresca
- 4 yemas de huevo
- Hielo y sal (para el baño frío)
Preparación
Lava bien las feijoas, pártelas y retira la pulpa, separándola de la cáscara.
Confita la cáscara en agua con azúcar a fuego bajo hasta que quede transparente. Reserva.
Procesa la pulpa de la feijoa con el jugo de limón y reserva.
Luego, en una olla, lleva a verter la leche, la crema de leche, la leche condensada y la hierbabuena. Calienta sin dejar hervir y deja que la hierbabuena infusione.
Aparte, bate las yemas con el azúcar hasta integrar. Agrega poco a poco la leche infusionada mientras se revuelve.
Regresa la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo, revolviendo, hasta que nape (que cubra el revés de una cuchara). Deja enfriar y une con la pulpa de feijoa reservada.
Pon hielo y sal en una olla grande; encima acomoda una olla más pequeña y verte ahí la mezcla.
Revuelve sin parar durante un buen rato hasta que se forme el helado. Sirve y decora con la cáscara confitada o con hojas de hierbabuena.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧