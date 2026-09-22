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Helado casero de feijoa y hierbabuena

La feijoa combinada con la frescura de la hierbabuena, servirás un postre cremoso, aromático y diferente.

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Andrés Carvajal /@chef.andy7
22 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Un helado refrescante para disfrutar a cualquier hora del día.
Un helado refrescante para disfrutar a cualquier hora del día.
Foto: Getty Images - Igor Jovanovic

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Gastronomía: Colombiana.

Una propuesta diferente para disfrutar la despensa de Colombia.

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 6 feijoas
  • Agua (para confitar la cáscara)
  • 1 taza de azúcar (para confitar) + 3 cucharadas para la crema
  • Jugo de 1 limón
  • 2 tazas de leche
  • 1 taza de crema de leche
  • 1/2 taza de leche condensada
  • Un manojo de hierbabuena fresca
  • 4 yemas de huevo
  • Hielo y sal (para el baño frío)

Preparación

Lava bien las feijoas, pártelas y retira la pulpa, separándola de la cáscara.

Confita la cáscara en agua con azúcar a fuego bajo hasta que quede transparente. Reserva.

Procesa la pulpa de la feijoa con el jugo de limón y reserva.

Luego, en una olla, lleva a verter la leche, la crema de leche, la leche condensada y la hierbabuena. Calienta sin dejar hervir y deja que la hierbabuena infusione.

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Aparte, bate las yemas con el azúcar hasta integrar. Agrega poco a poco la leche infusionada mientras se revuelve.

Regresa la mezcla a la olla y cocina a fuego bajo, revolviendo, hasta que nape (que cubra el revés de una cuchara). Deja enfriar y une con la pulpa de feijoa reservada.

Pon hielo y sal en una olla grande; encima acomoda una olla más pequeña y verte ahí la mezcla.

Revuelve sin parar durante un buen rato hasta que se forme el helado. Sirve y decora con la cáscara confitada o con hojas de hierbabuena.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal /@chef.andy7

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