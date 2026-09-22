Helado casero de feijoa y hierbabuena

Un helado refrescante para disfrutar a cualquier hora del día. Foto: Getty Images - Igor Jovanovic

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Gastronomía: Colombiana. Una propuesta diferente para disfrutar la despensa de Colombia. Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 6 feijoas

Agua (para confitar la cáscara)

1 taza de azúcar (para confitar) + 3 cucharadas para la crema

Jugo de 1 limón

2 tazas de leche

1 taza de crema de leche

1/2 taza de leche condensada

Un manojo de hierbabuena fresca

4 yemas de huevo

Hielo y sal (para el baño frío)

Preparación

Lava bien las feijoas, pártelas y retira la pulpa, separándola de la cáscara.

Confita la cáscara en agua con azúcar a fuego bajo hasta que quede transparente. Reserva.

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Procesa la pulpa de la feijoa con el jugo de limón y reserva.

Luego, en una olla, lleva a verter la leche, la crema de leche, la leche condensada y la hierbabuena. Calienta sin dejar hervir y deja que la hierbabuena infusione.

Aparte, bate las yemas con el azúcar hasta integrar. Agrega poco a poco la leche infusionada mientras se revuelve.

Regresa la mezcla a la olla y…