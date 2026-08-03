Mermelada de fresa sin azúcar añadida fácil con chía

Mezcla esta mermelada de fresa con yogur griego o granola para saborear. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para destacar: ¿El yogur helado es más saludable que el helado?

Gastronomía: Saludable . Úntala en galletas, tostadas o decora postres con esta propuesta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 250 gramos de fresas

1 cucharada de semillas de chía

1 chorrito de agua

Estevia al gusto

Puede interesarte: ¿Qué es la kombucha? Para qué sirve, propiedades y usos

Preparación

Pica las fresas en trocitos, luego, mézclalas con las semillas de chía, un poco de agua y estevia al gusto.

Cocina a fuego bajo hasta que la mezcla se reduzca y espese.

Deja enfriar (espesará más al reposar), guardar en un frasco y disfruta.

No pierdas de vista: Este restaurante tiene uno de los mejores corrientazos de Bogotá

Un poco de la historia de la mermelada

La mermelada es una extensión de un postre portugués conocido como “confitura de membrillo”. Expertos en temas gastronómicos han asegurado que el origen de esta receta se dio cuando el médico de la Reina de Francia, en 1561, decidió mezclar algunas frutas para aliviar los mareos de esta cuando tenía que desplazarse en barco, sin embargo, hay unos estudios recientes que desmienten esta teoría.

La verdad es que los inventores de la mermelada fueron los Antiguos Egipcios, quienes se destacaron en la época de Ramsés II, el grande, cuando cautivaban su paladares con “confituras de fresa, hierbas y especias”. Esta receta es producto de la mezcla de la pulpa de fruta y un poco de azúcar, que fusionada deja una especie de “salsa” cristalina para untar.

La mermelada es ideal para hacer batidos, preparar helados, acompañar ensaladas, carnes y aperitivos, e incluso pescados.

También te puede interesar: Receta: así se prepara un waffle de atún con guacamole

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧