Ingredientes y receta para hacer bagre sudado

Sirve este bagre sudado con arroz con coco y patacones. Foto: orlando.diseño

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Un poco de la historia del hogao

El hogao es de origen español. Sus principales ingredientes son el ajo, la cebolla y el pimiento, una mezcla que durante mucho tiempo se ha convertido en la base de muchos guisos de la culinaria. En Colombia es una de las recetas tradicionales para acompañar patacones, arepas y papas, convirtiéndolo en un aderezo infaltable en los platos de cada región del país.

Su elaboración es sencilla se trata de sofreír tomate y cebolla buscando obtener una salsa jugosa y con mucho sabor. Se pueden agregar especias como el comino y el orégano para que el resultado sea más exquisito.

Gastronomía: Colombiana . Decora con hojas de cilantro Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 porciones de bagre

2 cebollas largas picadas

2 papas en rodajas

Hojas de plátano (opcional)

2 tomates picados

½ pimentón picado

2 cucharadas de aceite achotado

2 dientes de ajo picados

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 taza de agua

1 yuca en tajadas

Preparación

En una olla prepara un hogao sofriendo la cebolla larga, el tomate, el pimentón y el ajo en el aceite achotado. Sazona con sal y pimienta y cocina hasta que los ingredientes estén bien integrados y fragantes.

Agrega una taza de agua y luego incorpora las tajadas de yuca y las papas en rodajas. Deja cocinar durante unos 10 minutos para que comiencen a ablandarse y para que el caldo tome más textura.

Después añade las piezas de bagre sobre la preparación, cubre con hojas de plátano o, si prefieres, tapa la olla de manera tradicional. Cocina hasta que la yuca esté blanda y el pescado esté bien cocido.

Retira las hojas de plátano, espolvorea cilantro fresco por encima y sirve caliente. El toque de las hojas aporta un sabor muy especial, con ese aroma a cocina de campo que hace este plato aún más delicioso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧