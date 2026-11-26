La gastronomía bogotana vuelve a tener presencia en uno de los rankings más influyentes del continente: los Latin America’s 50 Best 2026. Cuatro restaurantes de la capital colombiana entraron en la lista anual que clasifica a los mejores restaurantes de América Latina, dando a conocer el nombre de las propuestas que se destacaron en importantes posiciones del 51 al 100: Selma ocupa el lugar 56 registrando el mayor ascenso de la lista extendida del 51 al 100, pasando de la posición 96 en 2025 a la 56 en 2026; por su parte Harry Sasson, ocupó…

La gastronomía bogotana vuelve a tener presencia en uno de los rankings más influyentes del continente: los Latin America’s 50 Best 2026. Cuatro restaurantes de la capital colombiana entraron en la lista anual que clasifica a los mejores restaurantes de América Latina, dando a conocer el nombre de las propuestas que se destacaron en importantes posiciones del 51 al 100: Selma ocupa el lugar 56 registrando el mayor ascenso de la lista extendida del 51 al 100, pasando de la posición 96 en 2025 a la 56 en 2026; por su parte Harry Sasson, ocupó el 69; Debora, el 74, y Oda, el 78.

La organización dio a conocer este listado el lunes 23 de noviembre, como antesala de la ceremonia que se realizará el martes 1 de diciembre en Guadalajara, México, donde se revelarán los 50 mejores restaurantes de América Latina. A propósito de esto, Álvaro Clavijo, líder de los fogones del restaurante y bar de inspiración mediterránea, con una filosofía casual y una cocina enfocada en el producto, la técnica y el disfrute alrededor de la mesa manifestó qué “es muy impresionante ver el crecimiento de Selma en este listado y haber escalado 40 posiciones en tan solo un año, creemos que la buena comida no tiene por qué ser complicada ni acartonada, ofrecemos una cocina sencilla, fresca y bien hecha, donde la alta cocina se pone al servicio del sabor para que se disfruten grandes platos en un ambiente relajado y sin pretensiones".

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A esta celebración de la creatividad colombiana y del aprovechamiento de una despensa que sigue mostrando la riqueza del país también se suma el restaurante de Harry Sasson, que ocupó el puesto 69. El chef ha contribuido desde 1995 a renovar y dar a conocer la cocina contemporánea colombiana, integrando técnicas de distintas partes del mundo con ingredientes nacionales. Sasson, columnista de esta casa editorial, no figuraba en el listado desde 2023, por lo que su regreso confirma la vigencia de una propuesta que, con más de tres décadas de trayectoria, sigue siendo un referente de la gastronomía bogotana.

El restaurante Debora tampoco se quedó atrás, este año se ubicó en el puesto 74, luego de un año de retos y desafíos. Para su equipo, estar por tercer año consecutivo en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants es una gran motivación y, sobre todo, un reconocimiento al esfuerzo que hacen a diario con un concepto que habla de Bogotá y que se ha transformado como bandera para mostrarle al mundo. "Nos emociona saber que, desde nuestro trabajo, podemos aportar un granito de arena al crecimiento y reconocimiento de la gastronomía bogotana y nacional. Creemos que tenemos una responsabilidad como nueva generación, hacer las cosas bien, trabajar con compromiso y demostrar que podemos construir proyectos que crezcan y aporten a la identidad de la capital del país", dijo Valentino Galán, dueño de la propuesta gastronómica.

Oda continúa en el listado, en el puesto 78, destacándose por ser un concepto dentro del sector gastronómico que ha pasado de ejecutar acciones aisladas a operar bajo un sistema de gestión integral, donde cada decisión, desde el diseño del menú hasta la relación con productores, responde a un propósito sostenible medible y coherente. Es importante mencionar que en 2025, este restaurante recibió el reconocimiento de la organización al restaurante más sostenible de Latinoamérica.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo martes 1 de diciembre, cuando en Guadalajara se anunciarán los 50 mejores restaurantes de América Latina. Colombia llega a este nuevo encuentro de sabores con un precedente importante, hace un año, El Chato, el restaurante bogotano del chef Álvaro Clavijo, fue elegido como el mejor de Latinoamérica, después de haber obtenido el tercer lugar en 2024. Con cuatro propuestas de Bogotá ya confirmadas en la lista, la pregunta ahora es cuántos restaurantes colombianos lograrán entrar al grupo de los 50 primeros. Quizá este año el primer puesto vuelva a quedar en manos de un restaurante colombiano.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧