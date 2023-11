Latin America’s 50 best restaurants: “Maido” obtiene el primer lugar en la lista

Plato de la nueva experiencia ofrecida en el restaurante peruano. Foto: Tomada de Instagram "Maido

Por primera vez desde la creación de la lista en el año 2013, las estrellas culinarias se reunieron en Río de Janeiro, en el Copacabana Palace, para presenciar la 11ª edición anual de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. Restaurantes de 23 ciudades de toda la región fueron reconocidos antes de que Maido, coronado como The Best Restaurant in Latin America durante tres años consecutivos entre los años 2017 y 2019, reclamara nuevamente la primera posición en la lista.

Alcanzando el primer lugar, el restaurante insignia de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, Maido, fusiona magistralmente las técnicas japonesas con ingredientes peruanos para envolver a los comensales en una experiencia inmersiva a través de los sabores y tradiciones de ambos países. Los menús estacionales e inventivos de estilo Nikkei de Tsumura ofrecen platos como el Nigiri a lo Pobre, el cual consiste en rebanadas finas de carne Angus y huevo de codorniz relleno con ponzu, así como también otros bocados servidos sobre roca de coral o piedras comestibles.

William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, expresó: “Nos sentimos honrados y privilegiados de celebrar el increíble talento culinario y la diversidad destacada en la lista de este año de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023. Mitsuharu Tsumura y todo el equipo de Maido han demostrado constantemente su dedicación a elevar los ingredientes locales a través de platos ingeniosos, una carta de vinos visionaria y un servicio excepcional, y estamos encantados de poder reconocer a Maido como The Best Restaurant in Latin America, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna. Extendemos nuestras felicitaciones a todos los establecimientos reconocidos este año – así como también en los últimos 10 años desde la creación de la lista – y esperamos ser testigos del continuo crecimiento y éxito de la región en los años y décadas por venir”.

Por primera vez, el restaurante votado como el No.1 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, Central en Lima, no fue elegible para la votación en la edición de 2023 del ranking regional. Sin embargo, Central se convertirá en el primer restaurante de América Latina en ser elevado al salón de la fama Best of the Best tras alcanzar el codiciado puesto No.1 en The World’s 50 Best Restaurants 2023. Los restaurantes que forman parte del grupo élite clasificados como No.1 a nivel mundial, que ahora incluye a Central, son honrados como destinos gastronómicos emblemáticos y quedan excluidos de la votación en futuras listas de The World’s 50 Best Restaurants, así como en sus clasificaciones regionales, como Latin America’s 50 Best Restaurants.

El chef también conocido como “Micha”, es quizá uno de los mayores exponentes de la comida peruana en el mundo. Nació en Lima, pero sus raíces vienen de Japón, una dupla que puede considerarse su mejor apuesta en la cocina ya que a lo largo de su carrera como chef, ha logrado combinar sabores que resaltan las tradiciones niponas y peruanas para conquistar los paladares de los comensales en el mundo.

Su afinidad con el oficio lo descubrió cuando aprendió a darles sazón a los alimentos con la guía de la cocinera de su casa, aunque más adelante se profesionalizó al estudiar gastronomía en Estados Unidos, experiencia que le permitió abrirse paso en el mundo de la culinaria. Hoy es dueño de “Maido”, uno de los mejores restaurantes del mundo que se caracteriza por preparar cocina Nikke, la misma que le ha permitido rescatar sabores y saberes gastronómicos entre la potencia de lo peruano y la sutileza de lo japonés.

El chef peruano no usa mucho la palabra fusión para explicar el concepto de su restaurante porque puede ser confusa, afirma que no se trata solamente de fusionar sino de investigar y ver que lo que hacen los cocineros ya lo han hecho las abuelas y restaurantes de origen peruano-japonés desde hace más de 50 años.

“Para entender la cocina Nikkei debemos saber que nace en casa con las preparaciones que se cocinaban para la familia. Esta palabra hace referencia a la descendencia japonesa que está fuera del país o a los inmigrantes, de hecho, antes no se asociaba con la cocina. Bajo esa lógica, la cocina Nikkei ha ayudado a desarrollar la comida peruana no solo en lo que a ella respecta sino también en lo criollo. Grandes cocineros en la historia del país son de ascendencia japonesa y han realizado grandes aportes a la gastronomía local, lo que significa que muchos de estos, han influido en el desarrollo de la cocina peruana y criolla per se”.

Mitsuharu Tsumura, ha dejado claro en varias ocasiones que su cocina Nikkei está vinculada a sus recuerdos de infancia e inspiraciones de viaje que han dado paso a sabores únicos y combinaciones que no se han hecho antes. Con su equipo están comprometidos con que la gente experimente sensaciones y sabores distintos con un toque propio de su país.

“Creo que hay que separar lo que es Nikkei de lo que es Maido, ya que hay varias formas de ver este tipo de cocina. Sin embargo, al mezclar estas dos cocinas (peruana y japonesa), se crea un balance y se genera una cocina única, que no es tan potente ni tan suave, pero hace que sea atractiva o “sexy” para el público en todo el mundo”, contó en entrevista para El Espectador.

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 muestra la rica diversidad y culturas culinarias de la región, destacando una variedad de establecimientos de 23 destinos. Buenos Aires y Lima consolidan sus posiciones como destinos gastronómicos de clase mundial una vez más, liderando con ocho restaurantes cada uno en la lista. Nombrado The Best Restaurant in Argentina 2023, Don Julio se sitúa en el puesto No.3 de la lista, al tiempo que en la capital argentina sobresalen nuevas incorporaciones como Alo’s (No.38) y Niño Gordo (No.43); mientras que Crizia, vuelve a ingresar en la lista en el puesto No.41. Por otro lado, Lima cuenta con una nueva incorporación con Cosme (No.50) y una reincorporación con La Mar (No.42).

São Paulo y Ciudad de México le siguen de cerca con cinco entradas cada una, incluyendo A Casa do Porco (No.4), nombrado The Best Restaurant in Brazil 2023, y Fauna (No.5) en Valle de Guadalupe nombrado The Best Restaurant in Mexico 2023. La Docena (Polanco) en Ciudad de México también regresa a la lista en el puesto No.48. Haciendo historia tras conseguir el puesto No.2, El Chato logra la clasificación más alta de obtenida por un restaurante colombiano.

