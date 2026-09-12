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Pan pera relleno de bocadillo, la receta casera paso a paso

El pan pera es un clásico de la panadería de barrio. Una receta esponjosas y sin complicaciones.

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@malejabestial / chef
12 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
El amasado largo en este pan pera relleno de bocadillo es el secreto de una miga esponjosa; no lo acortes.
El amasado largo en este pan pera relleno de bocadillo es el secreto de una miga esponjosa; no lo acortes.

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Gastronomía: Colombiana.

En este pan pera sella muy bien la masa alrededor del bocadillo para que no se salga al hornear

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 15 gramos de levadura fresca
  • 200 mililitros de agua
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 60 gramos de mantequilla
  • 1 cucharadita de sal

Ingredientes para el relleno y el terminado

250 gramos de bocadillo

Harina de trigo (para manejar el bocadillo)

Azúcar (para rebozar)

Preparación

En una superficie, haz una corona con la harina, en el centro agrega la levadura fresca, el agua, el azúcar, el huevo y la mantequilla. Pon la sal por fuera de la corona (sin contacto directo con la levadura). Empieza a mezclar hasta incorporar todo muy bien.

Amasa entre 12 y 15 minutos, hasta que la masa desarrolle buen gluten y quede lisa y elástica. Este paso es clave para que las peritas queden esponjosas.

Corta el bocadillo, úntalo con un poco de harina para manejarlo mejor, amásalo y forma bolitas de 30 gramos.

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Divide la masa en bolitas de 75 gramos. Estira cada una, pon una bolita de bocadillo en el centro y cierra bien la masa.

Vuelve a darle forma circular, pásala por azúcar y ponla en una bandeja.

Haz tres cortes por encima de cada perita, cubre con una bolsa y deja reposar hasta que dupliquen su tamaño.

Lleva al horno a 180 °C durante aproximadamente 25 minutos, hasta que estén doradas. Deja entibiar y sirve con lo que más te guste.

Un poco de la historia del bocadillo

El bocadillo es un dulce que se elabora con pulpa de guayaba y se caracteriza por su envoltura en hojas de pijao. Puede prepararse también con caña de azúcar y en países como Colombia se combina con queso, arequipe y leche. Se utiliza en múltiples propuestas gastronómicas como churros, pasteles, deditos de queso e incluso en empanadas. El bocadillo se cocina a fuego bajo y se revuelve constantemente hasta obtener “una masa de contextura gruesa”.

Santander es uno de sus mayores exponentes. Cuenta la historia que se elaboran desde 1610 y que fue hasta 1870 que se desarrolló la ya conocida jalea, la cual se incorporó a diversidad de postres y golosinas de la época. Sin embargo, fue 1950 quien dio la verdadera bienvenida al bocadillo veleño con su industrialización.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial / chef

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