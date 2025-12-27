Logo El Espectador
Papitas gratinadas para despedir el 2025

Esta preparación es una excelente opción en tu cena de Año Nuevo, es muy fácil y va bien con todo.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
27 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estas papas gratinadas con tu proteína favorita.
Foto: Getty Images/iStockphoto - margouillatphotos
Un poco de la historia de este plato

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.

Gastronomía: .

Añade nuez moscada para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de papa pelada cortada en rodajas
  • 100 gramos de queso tajado
  • 150 gramos de crema de leche
  • Nuez moscada
  • Perejil picado (al gusto)

Preparación

Corta las papas en rodajas finas. Engrasa un recipiente apto para horno con mantequilla.

Pon una capa de papas en el molde, añade sal, pimienta y un poquito de nuez moscada.

Agrega una capa de crema de leche y unas tajaditas de queso. Repite las capas hasta llenar el molde, terminando con queso en la capa superior.

Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea hasta que las papas estén blandas y el queso gratinado.

Saca del horno y deja reposar hasta que esté tibia.

Corta en porciones y sirve, acompañando con mortadela o jamón si deseas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

