Papitas gratinadas para despedir el 2025

Un poco de la historia de este plato
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.
Añade nuez moscada para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de papa pelada cortada en rodajas
- 100 gramos de queso tajado
- 150 gramos de crema de leche
- Nuez moscada
- Perejil picado (al gusto)
Preparación
Corta las papas en rodajas finas. Engrasa un recipiente apto para horno con mantequilla.
Pon una capa de papas en el molde, añade sal, pimienta y un poquito de nuez moscada.
Agrega una capa de crema de leche y unas tajaditas de queso. Repite las capas hasta llenar el molde, terminando con queso en la capa superior.
Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea hasta que las papas estén blandas y el queso gratinado.
Saca del horno y deja reposar hasta que esté tibia.
Corta en porciones y sirve, acompañando con mortadela o jamón si deseas.
