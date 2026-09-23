Pasta cremosa de chipotle con camarones

Para la salsa, mezcla el queso crema, la crema de leche y los chipotles adobados. Agrega la cantidad de chipotle según el picante que quieras.

Sazona los camarones con sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y un poco de aceite de oliva. Llévalos a una sartén bien caliente unos 3 minutos, hasta que cambien de color. Retíralos para que no se cocinen de más.

90 gramos queso crema 1 taza de crema de leche Chipotles adobados (al gusto) 1 diente de ajo Sal Agua de la cocción de la pasta

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Agregar sal y un poco de agua de cocción de la pasta.

En la misma sartén de los camarones, añade la salsa para aprovechar todo el sabor. Cocinar hasta el primer hervor.

Incorpora la pasta y los camarones, mezcla y a disfrutar.

Un poco de la historia del spaghetti

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧