Croque Madame: la receta del sándwich francés que lo lleva a París

Agrega la leche poco a poco sin dejar de revolver. Suma la nuez moscada, la sal y la mostaza. Cocina revolviendo hasta que espese. Retira del fuego e incorpora un puñado de queso emmental y gruyère para que quede más cremosa y quesuda.

En una olla a fuego medio, funde una cucharada de mantequilla y agrega la harina. Mezcla muy bien hasta que la harina se hidrate por completo y quede una pastica suave. Cocina un minuto revolviendo para que pierda el sabor a harina cruda.

La clave para preparar este Croque Madame está en no escatimar ni en bechamel ni en queso a la hora de su preparación.

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Aparte, en una sartén con mantequilla, dora las tajadas de pan por ambos lados hasta que queden crujientes y doraditas.

Sobre una tajada de pan pon una capa de bechamel, luego el jamón, y encima más queso gruyère y emmental. Tapa con otra tajada de pan.

Baña la parte de arriba del sánduche con más bechamel y cúbrelo con bastante queso. Llévalo al horno en función de gratinar hasta que el queso se derrita y quede dorado y burbujeante.

Mientras gratina, fríe los huevos dejando la yema líquida. Lo que diferencia al Croque Madame del Croque Monsieur es justamente el huevo frito encima. Apenas esté listo sírvelo de una vez.

Un poco de la historia del sándwich tradicional

El sándwich tiene su origen en el siglo XVIII. Cuenta la historia que existió un aristócrata inglés, John Montagu que decidió incluir este plato para no ensuciarse los dedos mientras jugaba a la cartas. Aunque se desconoce el origen de la receta, su elaboración es quizá una de las más sencillas de la culinaria, ya que se elabora con dos rebanadas de pan que contienen ingredientes como la carne, tomate, queso, lechuga y salsas. En diferentes partes del mundo este alimento también es conocido como “bocadillo”. Existen ciudades costeras británicas que le hacen un homenaje a esta receta tradicional, ofreciendo cualquier cantidad de variaciones en su receta original, por ser uno de los aperitivos más famosos del mundo.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingredienteo plato puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧