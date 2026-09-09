Pasta cremosa de pimentones rostizados: receta fácil y deliciosa

Mientras tanto, cocina la pasta en agua con sal hasta que quede al dente….

Pasa la salsa por un colador para que quede bien fina y cremosa. Viértela en una olla.

Pasa lo rostizado a la licuadora, agrega la crema y licúa hasta obtener una salsa homogénea.

Precalienta el horno a 200 °C. En una sartén pon pimientos, el ajo y la cebolla. Baña todo con el aceite de oliva y hornea unos 30 minutos, hasta que estén suaves y ligeramente dorados.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mientras tanto, cocina la pasta en agua con sal hasta que quede al dente. Reserva una taza del agua de cocción antes de escurrir.

Cuando la salsa rompa hervor, sazona con sal y pimienta. Añade la pasta al dente y un poco del agua de cocción reservada. Deja que todo se integre perfectamente.

Retira del fuego, añade el queso parmesano y mezcla bien. Sirve y termina con un toque de aceite de oliva.

Para destacar: ¿Se puede cocinar con el aceite del atún en lata? Esto es lo que debes saber

Un poco de la historia de la pasta

La pasta es uno de los ingrediente más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧