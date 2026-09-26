Pero ¿Usted suele pelar varios dientes de ajo para tenerlos listos en la cocina? Aunque puede parecer una forma práctica para ahorrar tiempo, guardarlos en aceite por varios días no…

El ajo es uno de esos ingredientes que no pueden faltar en la cocina. Su sabor y aroma le dan un toque especial a preparaciones como guisos, sopas, adobos y salsas. Sus dientes están cubiertos por una piel que puede ser blanca o morada y contienen compuestos como la aliina, que al triturarse o picarse da lugar a la alicina, relacionada con su olor característico.

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¿Por qué no se recomienda guardar el ajo en aceite?

Pero ¿Usted suele pelar varios dientes de ajo para tenerlos listos en la cocina? Aunque puede parecer una forma práctica para ahorrar tiempo, guardarlos en aceite por varios días no es recomendable. Esta preparación puede generar condiciones que favorecen el crecimiento de una bacteria peligrosa.

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¿Por qué no se debe guardar el ajo en aceite por mucho tiempo?

La Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, señala que los dientes de ajo pelados pueden conservarse en aceite, pero deben permanecer refrigerados y utilizarse en un periodo de hasta cuatro días.

El riesgo aparece cuando se almacenan por más tiempo, ya que el aceite crea un ambiente con poco oxígeno alrededor del ajo, condiciones que favorecen el crecimiento de Clostridium botulinum, una bacteria capaz de producir toxinas peligrosas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas toxinas pueden causar botulismo, una intoxicación que se da después de consumir alimentos contaminados.

Por eso, si decide conservar ajo pelado en aceite, no lo deje durante semanas en la nevera ni lo almacene a temperatura ambiente.

Foto: Getty /Pexels

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¿Cómo guardar el ajo correctamente?

Si se trata de una cabeza de ajo entera, la Universidad Estatal de Utah recomienda conservarla en un lugar fresco, seco, oscuro y con buena circulación de aire. Una canasta, un recipiente abierto o una bolsa de papel pueden ser buenas opciones.

Además, no es necesario separar todos los dientes apenas compre el ajo. Mientras permanezcan dentro de la cabeza y con la piel intacta, se conservarán mejor.

¿Y si ya está pelado?

En ese caso, debe pasar a la nevera. Puede guardarlo en un recipiente limpio y cerrado y utilizarlo durante los días siguientes. Especialistas de la Universidad de Iowa recomiendan consumir los dientes pelados aproximadamente en una semana.

Así que, si solo necesita un diente para una receta, lo mejor es separarlo y quitarle la piel justo antes de utilizarlo. Si ya lo peló, recuerde refrigerarlo y no prolongar su almacenamiento, especialmente si está cubierto de aceite.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧