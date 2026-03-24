Receta rumbo al Mundial: así se prepara una pastela marroquí

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Gastronomía: Marroquí.
Usa cúrcuma en esta preparación
- Tiempo de preparación: 38 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Pollo (pierna o pernil)
- Cebolla
- Harina
- Aceite
- Agua
- Mantequilla
- Perejil
- Jengibre
- Cúrcuma
- Canela
- Pimienta
- Sal
- Almendras trituradas
- Azúcar glas
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Preparación
Cocina el pollo con cebolla, especias, sal y agua hasta que esté listo. Retira y desmenúzalo.
Reduce el caldo y añade huevo batido, cocinando hasta espesar.
Fríe las almendras, tritúralas y mézclalas con azúcar glas y canela.
Prepara una masa con harina, aceite, sal y agua, y cocina capas delgadas en una sartén.
En un molde, pon capas de masa y rellenos alternados. Cubre con más masa, pincela con mantequilla y hornea hasta dorar. Al enfriar, espolvorea azúcar glas y canela.
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Un poco de la historia de la pastela marroquí
Este plato nació en Marruecos y es uno de sus mayores exponentes. Se caracteriza por tener bocados dulces y salados, y suele prepararse con pollo. Las especias son el ingrediente principal de la preparación que se diferencia de otras por sus sabores aromáticos e intensos. Su textura se asemeja a la de un hojaldre y sueles añadirse almendras trituras dejando ver las “influencias árabes, bereberes y andalusíes” de su origen gastronómico.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧