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Receta rumbo al Mundial: así se prepara una pastela marroquí

Cuando tu receta esté lista, espolvorea azúcar glas y canela para emplatar.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
24 de marzo de 2026 - 03:23 p. m.
Pistela marroquí, exponente de la gastronomía de Marruecos.
Pistela marroquí, exponente de la gastronomía de Marruecos.
Foto: Getty Images - Sergio Amiti
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Gastronomía: Marroquí.

Usa cúrcuma en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 38 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Pollo (pierna o pernil)
  • Cebolla
  • Harina
  • Aceite
  • Agua
  • Mantequilla
  • Perejil
  • Jengibre
  • Cúrcuma
  • Canela
  • Pimienta
  • Sal
  • Almendras trituradas
  • Azúcar glas

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Preparación

Cocina el pollo con cebolla, especias, sal y agua hasta que esté listo. Retira y desmenúzalo.

Reduce el caldo y añade huevo batido, cocinando hasta espesar.

Fríe las almendras, tritúralas y mézclalas con azúcar glas y canela.

Prepara una masa con harina, aceite, sal y agua, y cocina capas delgadas en una sartén.

En un molde, pon capas de masa y rellenos alternados. Cubre con más masa, pincela con mantequilla y hornea hasta dorar. Al enfriar, espolvorea azúcar glas y canela.

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Un poco de la historia de la pastela marroquí

Este plato nació en Marruecos y es uno de sus mayores exponentes. Se caracteriza por tener bocados dulces y salados, y suele prepararse con pollo. Las especias son el ingrediente principal de la preparación que se diferencia de otras por sus sabores aromáticos e intensos. Su textura se asemeja a la de un hojaldre y sueles añadirse almendras trituras dejando ver las “influencias árabes, bereberes y andalusíes” de su origen gastronómico.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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