Recetario de comida colombiana para conquistar paladares

Toma nota y aprende a preparar estas delicias culinarias de la mano de la chef Diana Acevedo.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
16 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
¿Qué tal empezar el puente festivo con este sabor colombiano?
¿Qué tal empezar el puente festivo con este sabor colombiano?
Foto: Cortesía Didier Castaño
Receta para este sábado: marranitas, un auténtico sabor colombiano

Acompaña esta delicia crocante con ají de mango o de lulo. Ver la receta completa aquí

Con la receta de la abuela: ayacos de mazorca para saborear este sábado

Usa pimienta, comino y alas de pollo en esta propuesta. ¡Imperdible! Ver la receta completa aquí

Aceite saborizado al estilo peruano

Receta con tradición: así se prepara una caspiroleta

Un clásico reconfortante que en muchas casas forma parte de los recuerdos de infancia. Ver la receta completa aquí

Muffins de mazorca con bocadillo y queso

La mantequilla fundida y el queso mozzarella son los ingredientes infaltables de esta preparación. Ver la receta completa aquí

Mantecados de hoja, una preparación con sabor a tradición

Una receta típica de Santander para disfrutar en familia. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

