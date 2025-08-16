Recetario de comida colombiana para conquistar paladares

Escucha este artículo
Receta para este sábado: marranitas, un auténtico sabor colombiano
Acompaña esta delicia crocante con ají de mango o de lulo. Ver la receta completa aquí
Con la receta de la abuela: ayacos de mazorca para saborear este sábado
Usa pimienta, comino y alas de pollo en esta propuesta. ¡Imperdible! Ver la receta completa aquí
Receta con tradición: así se prepara una caspiroleta
Un clásico reconfortante que en muchas casas forma parte de los recuerdos de infancia. Ver la receta completa aquí
Muffins de mazorca con bocadillo y queso
La mantequilla fundida y el queso mozzarella son los ingredientes infaltables de esta preparación. Ver la receta completa aquí
Mantecados de hoja, una preparación con sabor a tradición
Una receta típica de Santander para disfrutar en familia. Ver la receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧