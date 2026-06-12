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Recetas con arroz: cinco formas deliciosas de cocinarlo en casa

Especial, con frutos del mar, meloso de coco y camarones o con cabano y pollo, así son estas propuestas.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
12 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
El arroz es un ingrediente versátil, económico y rendidor en la cocina, pon a prueba tu creatividad y conquista en la mesa.
El arroz es un ingrediente versátil, económico y rendidor en la cocina, pon a prueba tu creatividad y conquista en la mesa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Mariha-kitchen
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Receta 1: Viernes para cocinar un exquisito arroz especial

Disfruta este plato con chicharrón y aguacate. ¡Una receta económica y muy rendidora! Ver la receta completa aquí

Receta 2: Toma nota y cocina este rico arroz con frutos del mar

Usa pimentón, arvejas y mixtura de mariscos para preparar este plato. Ver la receta completa aquí

Receta 3: Prepara en casa: arroz meloso de coco y camarones

Usa berenjena, tomate, cebolla y leche de coco para llevar este sabor a la mesa. Ver la receta completa aquí

Receta 4: Aquí está la receta para cocinar un rendidor arroz con cabano y pollo

Disfruta esta preparación con una ensalada de lechuga y piña. ¡Qué rico! Ver la receta completa aquí

Receta 5: Arroz atollado, estos son los pasos para prepararlo

Puedes modificar la proteína por pescados y mariscos. ¡Imperdible! Ver la receta completa aquí

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Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Y es que sin duda el arroz es un ingrediente que la mayoría de los colombianos tenemos en nuestra cocina por ser un carbohidrato muy versátil para incluir en las comidas. Cuenta la historia que el arroz con fideos fue una receta que llegó a Occidente por Marco Polo y que con el paso del tiempo logró cruzar fronteras y convertirse en una de las recetas más populares de Latinoamérica.

Para destacar: Bondiola de cerdo: qué parte es y como prepararla correctamente para que no quede seco

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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