Recetas con arroz: cinco formas deliciosas de cocinarlo en casa

El arroz es un ingrediente versátil, económico y rendidor en la cocina, pon a prueba tu creatividad y conquista en la mesa. Foto: Getty Images/iStockphoto - Mariha-kitchen

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Disfruta este plato con chicharrón y aguacate. ¡Una receta económica y muy rendidora! Ver la receta completa aquí

Usa pimentón, arvejas y mixtura de mariscos para preparar este plato. Ver la receta completa aquí

Usa berenjena, tomate, cebolla y leche de coco para llevar este sabor a la mesa. Ver la receta completa aquí

Disfruta esta preparación con una ensalada de lechuga y piña. ¡Qué rico! Ver la receta completa aquí

Puedes modificar la proteína por pescados y mariscos. ¡Imperdible! Ver la receta completa aquí

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Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Y es que sin duda el arroz es un ingrediente que la mayoría de los colombianos tenemos en nuestra cocina por ser un carbohidrato muy versátil para incluir en las comidas. Cuenta la historia que el arroz con fideos fue una receta que llegó a Occidente por Marco Polo y que con el paso del tiempo logró cruzar fronteras y convertirse en una de las recetas más populares de Latinoamérica.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧