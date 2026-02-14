Recetas para San Valentín: cinco preparaciones para compartir en pareja

Prepara estos cócteles para San Valentín usando mermeladas, tequila y zumo de limón. Foto: Nadin Sh / Pexels

Un poco de la historia del cóctel

Inglaterra y Estados Unidos fueron pioneros en popularizar el cóctel a finales del siglo XVIII, aunque su mayor reconocimiento llegó en 1920, cuando las mezclas de frutas y bebidas ayudaban a disimular el mal sabor del alcohol de contrabando. El término “cocktail”, que significa “cola de gallo”, se relaciona con un lugar en México donde se mezclaba aguardiente con jugos de frutas, dando origen al cóctel original. La palabra apareció por primera vez en 1806 en un periódico estadounidense, que lo describió como una bebida alcohólica con licor, azúcar, agua y amargos. El Día del Cóctel se celebra el 13 de mayo.

Febrero llega con dos celebraciones para saborear San Valentín y el Día Internacional de la Margarita, dos fechas imperdibles para el paladar en las que debes activar tu creatividad en casa para sorprender a quienes amas y crear de la mano del bartender Daniel Santamaría cinco recetas de cócteles prácticos para decir ¡Salud!. Toma nota:

Ingredientes

Tequila Jimador Blanco o el de su preferencia: 60 mililitros

Cointreau: 30 mililitros

Zumo de limón: 30 mililitros

Sal para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación

Escarcha la cristalería con sal y enfríala con hielo.

En una coctelera agrega el zumo de limón, el Cointreau y el tequila.

Añade hielo y bate. Retira el hielo del vaso si usas copa margarita o coupé; si es vaso de whisky, puedes conservarlo. Sirve colando el hielo y decora con una rodaja de limón.

Ingredientes

Tequila Jimador Blanco o el de su preferencia: 60 mililitros

Miel (idealmente de agave): 30 mililitros

Zumo de limón: 30 mililitros

Sal para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación

Escarcha y enfría la cristalería.

En la coctelera mezcla el zumo de limón, la miel y el tequila.

Agrega hielo y bate con fuerza. Sirve colando en copa o sobre hielo si usas vaso de whisky. Decora con una rodaja de limón.

Ingredientes

Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros

Jugo de naranja: 30 mililitros

Almíbar simple: 30 mililitros

Gaseosa de toronja

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja de limón o naranja

Preparación

Escarcha el vaso de whisky con tajín y agrega hielo.

Incorpora el tequila, el almíbar y el jugo de naranja.

Mezcla suavemente. Completa con gaseosa de toronja y vuelve a mezclar una o dos veces. Decora al final.

Ingredientes

Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros

Mermelada de mora o frutos rojos: 30 gramos

Zumo de limón: 30 mililitros

Gaseosa de limón

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja de limón

Preparación

Escarcha el vaso con tajín y enfríalo con hielo.

En la licuadora mezcla el tequila, la mermelada y el zumo de limón. Agrega hielo y licúa hasta lograr una textura homogénea.

Sirve sobre el hielo, completa con gaseosa de limón y decora.

Ingredientes

Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros

Zumo de sandía: 30 mililitros

Almíbar simple: 30 mililitros

Zumo de limón: 30 mililitros

Tajín para escarchar

Decoración: rodaja o triángulo pequeño de sandía y limón.

Preparación

Escarcha el vaso de whisky con tajín y enfríalo con hielo. En una coctelera agrega el tequila, el zumo de sandía, el almíbar y el zumo de limón. Incorpora hielo y bate vigorosamente.

Si no cuentas con coctelera, puedes llevar todos los ingredientes a la licuadora con hielo y licuar hasta obtener una textura tipo frappé.

Sirve el cóctel sobre hielo en el vaso previamente escarchado. Decora con un pequeño triángulo de sandía, una rodaja de limón y, si lo deseas, un toque extra de tajín.

