Recetas para San Valentín: cinco preparaciones para compartir en pareja

Inglaterra y Estados Unidos fueron pioneros en popularizar el cóctel a finales del siglo XVIII, aunque su mayor reconocimiento llegó en 1920, cuando las mezclas de frutas y bebidas ayudaban a disimular el mal sabor del alcohol de contrabando. El término “cocktail”, que significa “cola de gallo”, se relaciona con un lugar en México donde se mezclaba aguardiente con jugos de frutas, dando origen al cóctel original. La palabra apareció por primera vez en 1806 en un periódico estadounidense, que lo describió como una bebida alcohólica con licor, azúcar, agua y amargos. El Día del Cóctel se celebra el 13 de mayo.
Febrero llega con dos celebraciones para saborear San Valentín y el Día Internacional de la Margarita, dos fechas imperdibles para el paladar en las que debes activar tu creatividad en casa para sorprender a quienes amas y crear de la mano del bartender Daniel Santamaría cinco recetas de cócteles prácticos para decir ¡Salud!. Toma nota:
Margarita Clásica
Ingredientes
Tequila Jimador Blanco o el de su preferencia: 60 mililitros
Cointreau: 30 mililitros
Zumo de limón: 30 mililitros
Sal para escarchar
Decoración: rodaja de limón
Preparación
Escarcha la cristalería con sal y enfríala con hielo.
En una coctelera agrega el zumo de limón, el Cointreau y el tequila.
Añade hielo y bate. Retira el hielo del vaso si usas copa margarita o coupé; si es vaso de whisky, puedes conservarlo. Sirve colando el hielo y decora con una rodaja de limón.
Tommy’s Margarita
Ingredientes
Tequila Jimador Blanco o el de su preferencia: 60 mililitros
Miel (idealmente de agave): 30 mililitros
Zumo de limón: 30 mililitros
Sal para escarchar
Decoración: rodaja de limón
Preparación
Escarcha y enfría la cristalería.
En la coctelera mezcla el zumo de limón, la miel y el tequila.
Agrega hielo y bate con fuerza. Sirve colando en copa o sobre hielo si usas vaso de whisky. Decora con una rodaja de limón.
Fresh Margarita
Ingredientes
Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros
Jugo de naranja: 30 mililitros
Almíbar simple: 30 mililitros
Gaseosa de toronja
Tajín para escarchar
Decoración: rodaja de limón o naranja
Preparación
Escarcha el vaso de whisky con tajín y agrega hielo.
Incorpora el tequila, el almíbar y el jugo de naranja.
Mezcla suavemente. Completa con gaseosa de toronja y vuelve a mezclar una o dos veces. Decora al final.
Margarita de frutos rojos
Ingredientes
Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros
Mermelada de mora o frutos rojos: 30 gramos
Zumo de limón: 30 mililitros
Gaseosa de limón
Tajín para escarchar
Decoración: rodaja de limón
Preparación
Escarcha el vaso con tajín y enfríalo con hielo.
En la licuadora mezcla el tequila, la mermelada y el zumo de limón. Agrega hielo y licúa hasta lograr una textura homogénea.
Sirve sobre el hielo, completa con gaseosa de limón y decora.
Margarita de sandía
Ingredientes
Tequila Herradura Reposado o el de su preferencia: 60 mililitros
Zumo de sandía: 30 mililitros
Almíbar simple: 30 mililitros
Zumo de limón: 30 mililitros
Tajín para escarchar
Decoración: rodaja o triángulo pequeño de sandía y limón.
Preparación
Escarcha el vaso de whisky con tajín y enfríalo con hielo. En una coctelera agrega el tequila, el zumo de sandía, el almíbar y el zumo de limón. Incorpora hielo y bate vigorosamente.
Si no cuentas con coctelera, puedes llevar todos los ingredientes a la licuadora con hielo y licuar hasta obtener una textura tipo frappé.
Sirve el cóctel sobre hielo en el vaso previamente escarchado. Decora con un pequeño triángulo de sandía, una rodaja de limón y, si lo deseas, un toque extra de tajín.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧