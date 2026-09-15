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Rollitos de pollo y queso en freidora de aire

Crujientes por fuera y cremosos por dentro. Un antojo que se prepara en minutos y queda perfecto para compartir.

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Diana Acevedo, chef y pastelera / @chefdianaacevedo
15 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Sirve estos rollitos de pollo y queso con tu salsa favorita.
Sirve estos rollitos de pollo y queso con tu salsa favorita.
Foto: Getty Images/iStockphoto - OlgaMiltsova

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Gastronomía: Colombiana.

Estos rollitos de pollo y queso son fáciles de hacer, rápidos y deliciosos.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo en cubos
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de miel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (o mantequilla)
  • 4 tortillas de trigo
  • 3 cucharadas de mantequilla fundida
  • 200 gramos de queso mozzarella, rallado
  • 4 cucharadas de queso parmesano, rallado

Preparación

Sazona los cubos de pollo con sal, pimienta, mostaza y miel. Deja marinar 20 minutos.

Calienta el aceite de oliva o la mantequilla en una sartén y cocina el pollo hasta que esté bien dorado. Retira.

Barniza cada tortilla con mantequilla fundida.

Añade queso mozzarella y los trocitos de pollo sobre cada tortilla y enróllalas.

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Barniza los rollitos por fuera con mantequilla y espolvorea con queso parmesano.

Lleva a la freidora de aire a 180 °C hasta que estén bien doraditos, unos 8 a 10 minutos. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef y pastelera / @chefdianaacevedo

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