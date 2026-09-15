Rollitos de pollo y queso en freidora de aire

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Gastronomía: Colombiana.
Estos rollitos de pollo y queso son fáciles de hacer, rápidos y deliciosos.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 12 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo en cubos
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de miel
- 2 cucharadas de aceite de oliva (o mantequilla)
- 4 tortillas de trigo
- 3 cucharadas de mantequilla fundida
- 200 gramos de queso mozzarella, rallado
- 4 cucharadas de queso parmesano, rallado
Preparación
Sazona los cubos de pollo con sal, pimienta, mostaza y miel. Deja marinar 20 minutos.
Calienta el aceite de oliva o la mantequilla en una sartén y cocina el pollo hasta que esté bien dorado. Retira.
Barniza cada tortilla con mantequilla fundida.
Añade queso mozzarella y los trocitos de pollo sobre cada tortilla y enróllalas.
Barniza los rollitos por fuera con mantequilla y espolvorea con queso parmesano.
Lleva a la freidora de aire a 180 °C hasta que estén bien doraditos, unos 8 a 10 minutos. Sirve caliente.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧