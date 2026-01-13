Tres ideas de almuerzo fáciles para preparar este martes

Prepara fácil y con pocos ingredientes propuestas con pasta. Añade atún, vegetales o carne molida para disfrutar.
Receta 1: sándwich de papa y atún
Una propuesta con mucho sabor para compartir en la mesa. ¡Delicioso! Ver la receta completa con sus ingredientes aquí
Receta 2: así se preparan unas ricas albóndigas con fideos
Usa en esta preparación carne molida, azúcar, cebolla y salsa de soya. Ver la receta completa con sus ingredientes aquí
Receta 3: prepara rollitos de arroz con queso y tocineta en salsa
Papel de arroz, picante, aceite de ajonjolí y soja, son algunos de los ingredientes para preparar este plato. Decora con ajonjolí. Ver la receta completa con sus ingredientes aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
