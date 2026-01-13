Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Tres ideas de almuerzo fáciles para preparar este martes

Sándwich de papa y atún, albóndigas con fideos y rollitos de arroz con queso y tocineta salvarán tu día.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
13 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Prepara fácil y con pocos ingredientes propuestas con pasta. Añade atún, vegetales o carne molida para disfrutar.
Prepara fácil y con pocos ingredientes propuestas con pasta. Añade atún, vegetales o carne molida para disfrutar.
Foto: Engin Akyurt / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Receta 1: sándwich de papa y atún

Una propuesta con mucho sabor para compartir en la mesa. ¡Delicioso! Ver la receta completa con sus ingredientes aquí

Receta 2: así se preparan unas ricas albóndigas con fideos

Usa en esta preparación carne molida, azúcar, cebolla y salsa de soya. Ver la receta completa con sus ingredientes aquí

Vínculos relacionados

Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana
Receta: empanada crocante con relleno tradicional
Inspirado en la arepa reina pepiada: así se hace este “dip” de pollo con aguacate

Receta 3: prepara rollitos de arroz con queso y tocineta en salsa

Papel de arroz, picante, aceite de ajonjolí y soja, son algunos de los ingredientes para preparar este plato. Decora con ajonjolí. Ver la receta completa con sus ingredientes aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Recetas fáciles en casa

Recetas fáciles para el almuerzo

Receta con albóndigas

Recetas con pasta

Receta para hacer sandwich

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.