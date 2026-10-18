Tomates cherry, pepino, aceitunas, queso feta y pollo asado se unen en esta ensalada griega lista en 20 minutos.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Un almuerzo ligero y lleno de sabor con esta ensalada griega con pollo María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Griega. Ensta ensalada griega no requiere cocción porque tiene añadido pollo asado. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4.

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Ingredientes para el aderezo

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de vinagre de vino tinto (o vinagre blanco suave)

1 diente de ajo rallado o picado finamente

Sal y pimienta negra al gusto

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Preparación

En un recipiente amplio, mezcla los tomates, el pepino, la cebolla, las aceitunas y el pimentón.

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En un recipiente aparte, bate los…