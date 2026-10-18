Un almuerzo ligero y lleno de sabor con esta ensalada griega con pollo

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Gastronomía: Griega.
Ensta ensalada griega no requiere cocción porque tiene añadido pollo asado.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
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Ingredientes para el aderezo
3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de vinagre de vino tinto (o vinagre blanco suave)
1 diente de ajo rallado o picado finamente
Sal y pimienta negra al gusto
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Preparación
En un recipiente amplio, mezcla los tomates, el pepino, la cebolla, las aceitunas y el pimentón.
En un recipiente aparte, bate los ingredientes del aderezo hasta que estén bien integrados.
Vierte el aderezo sobre las verduras y mezcla suavemente.
Agrega el pollo en cubos y el queso feta desmenuzado.
Termina espolvoreando el orégano seco y sirve de inmediato.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧