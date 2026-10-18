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Un almuerzo ligero y lleno de sabor con esta ensalada griega con pollo

Fresca, colorida y con proteína, esta ensalada griega con pollo es ideal para un almuerzo ligero o una cena rápida. Combina tomates cherry, pepino, cebolla morada, aceitunas y queso feta con un aderezo de aceite de oliva, limón y ajo.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
Tomates cherry, pepino, aceitunas, queso feta y pollo asado se unen en esta ensalada griega lista en 20 minutos.
Tomates cherry, pepino, aceitunas, queso feta y pollo asado se unen en esta ensalada griega lista en 20 minutos.

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Gastronomía: Griega.

Ensta ensalada griega no requiere cocción porque tiene añadido pollo asado.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

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Ingredientes para el aderezo

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de vinagre de vino tinto (o vinagre blanco suave)
1 diente de ajo rallado o picado finamente
Sal y pimienta negra al gusto

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Preparación

En un recipiente amplio, mezcla los tomates, el pepino, la cebolla, las aceitunas y el pimentón.

En un recipiente aparte, bate los ingredientes del aderezo hasta que estén bien integrados.

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Vierte el aderezo sobre las verduras y mezcla suavemente.

Agrega el pollo en cubos y el queso feta desmenuzado.

Termina espolvoreando el orégano seco y sirve de inmediato.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

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Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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