Cocina la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda, unos 25 minutos. Escúrrela y…

2 cucharadas de mantequilla 2 dientes de ajo picados 1/2 taza de crema de leche 1/4 de taza de queso crema 1/2 taza del líquido de cocción de la yuca 1 taza del queso que tengas, rallado Sal al gusto

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Cocina la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda, unos 25 minutos. Escúrrela y guarda media taza del líquido.

En una sartén, derrite la mantequilla, sofríe el ajo y saltea la yuca unos minutos.

Aparte, mezcla la crema de leche, el queso crema, el líquido de cocción y el queso a fuego bajo hasta que se derrita. Ajusta la sal.

Agrega la yuca a la salsa y mezcla para que se bañe bien. Termina con tocineta y cilantro.

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¿Cuál es el origen de la yuca? Aquí un poco de su historia

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central. En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo.

La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta. En Colombia la yuca no necesita mayor presentación, la conocemos por ser utilizada en múltiples regiones y en distintas preparaciones. La mayoría de los colombianos la tenemos en nuestra cocina, entre otras razones por su fácil acceso.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧