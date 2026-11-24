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Gastronomía: Colombiana.
Recuerda que para hacer esta sopa debes remojar las arvejas desde la noche anterior.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 55 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 500 gramos de arveja seca
- 2 litros de agua
- 3 chorizos campesinos en rodajas
- 3 papas medianas en cuadritos
- Cilantro picado al gusto
Ingredientes para el hogao
3 tallos de cebolla larga picados
1/2 pimentón picado
2 tomates picados
2 cucharadas de aceite achiotado
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Remoja las arvejas en agua desde la noche anterior. Escúrrelas.
Cocínalas en olla a presión con el agua durante 30 a 40 minutos, hasta que estén blandas.
En una sartén con el aceite achiotado, sofríe la cebolla larga, el pimentón y el tomate. Sazona con sal y pimienta.
Agrega el chorizo al hogao y cocina unos minutos. Destapa la olla con cuidado, incorpora el hogao con el chorizo y las papas. Tapa y deja pitar 15 minutos más.
Sirve con cilantro picado y acompaña con arroz, si quieres.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧