Sopa de arveja con chorizo, papa y cilantro, un clásico de los almuerzos colombianos. Foto: Getty Images/iStockphoto - DebbiSmirnoff

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Sopa de arveja con chorizo y papa: la receta tradicional que trae recuerdos de casa Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Colombiana. Recuerda que para hacer esta sopa debes remojar las arvejas desde la noche anterior. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 55 minutos.

55 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 500 gramos de arveja seca

2 litros de agua

3 chorizos campesinos en rodajas

3 papas medianas en cuadritos

Cilantro picado al gusto

Ingredientes para el hogao

3 tallos de cebolla larga picados

1/2 pimentón picado

2 tomates picados

2 cucharadas de aceite achiotado

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Remoja las arvejas en agua desde la noche anterior. Escúrrelas.

Cocínalas en olla a presión con el agua durante 30 a 40 minutos, hasta que estén blandas.

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En una sartén con el aceite achiotado, sofríe la cebolla larga, el pimentón y el tomate. Sazona con sal y pimienta.

Agrega el chorizo…