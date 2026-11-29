Hace diez años, en noviembre de 2016, Colombia firmó la paz con las FARC-EP para poner fin al conflicto con la guerrilla más grande del país. Del pacto nacieron la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, instancias ante las que miles de víctimas presentaron sus testimonios. El Acuerdo también dejó por escrito algo que mujeres y personas LGBTIQ+ venían reclamando: que vivieron la guerra de manera diferenciada. Pese a eso, según el Instituto Kroc, apenas el 13 % de…

Hace diez años, en noviembre de 2016, Colombia firmó la paz con las FARC-EP para poner fin al conflicto con la guerrilla más grande del país. Del pacto nacieron la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, instancias ante las que miles de víctimas presentaron sus testimonios. El Acuerdo también dejó por escrito algo que mujeres y personas LGBTIQ+ venían reclamando: que vivieron la guerra de manera diferenciada. Pese a eso, según el Instituto Kroc, apenas el 13 % de las 130 medidas con enfoque de género se han cumplido por completo.

Aun así, en los territorios donde más ha pesado el conflicto armado hubo quienes se encargaron de aportar a la construcción de verdad. Durante el encuentro "Enfoque de género en el Acuerdo de Paz, un ejemplo para el mundo", que reunió a una veintena de experiencias de construcción de paz lideradas por organizaciones LGBTIQ+, El Espectador conoció cinco de ellas. Desde Barrancabermeja hasta el Cauca, han apostado por la memoria, el arte, la representación y la sanación.

(Le puede interesar: Diez años del Acuerdo de Paz para las mujeres: aciertos y deudas con el enfoque de género)

Voces Diversas: sacar del olvido a quienes la guerra quiso borrar

A un hombre gay lo obligaron a sentarse en la mitad de una cancha de Barrancabermeja con un letrero que decía "soy marica". El propósito era que lo insultaran y golpearan, que sintiera en carne propia el desprecio de sus agresores hacia su orientación sexual. Según Caribe Afirmativo, en la región la mal llamada "limpieza social" contra la población LGBTIQ+ se convirtió casi que en un ritual en el contexto del conflicto armado.

Desde los años ochenta, en este municipio de ciénagas cercano al río Magdalena circulan relatos de personas sexodiversas desaparecidas, violentadas y arrojadas al agua. Las mujeres lesbianas con expresiones de género masculinas, por ejemplo, eran violadas y asesinadas como una forma de enviar un mensaje "correctivo". Bastaba con tener un equipo de fútbol para quedar señalada. Las amenazas contra este grupo eran tantas que huir se convirtió en la única salida.

En medio de ese clima, una pareja de mujeres empezó a inquietarse por el panorama. De hecho, una de ellas había sido víctima de desplazamiento forzado por lo mismo. Desde entonces decidieron acompañar y recoger los testimonios de las víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado. Ese fue un camino largo que, en 2016, el mismo año de la firma del Acuerdo de Paz, tomó forma con la creación de Voces Diversas, una organización con raíces en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Entre los testimonios recolectados, Charine Romo, directora de la organización, recuerda el de una mujer bisexual que había tenido un hijo con un soldado: él, al enterarse de su orientación sexual, la asesinó en su casa. "En conclusión, podíamos decir que la población LGBT era un objetivo militar", afirma en entrevista con El Espectador. Pero la amenaza no venía de un solo frente. Las extintas FARC-EP y el ELN cometieron agresiones motivadas por prejuicio, mientras que la Fuerza Pública toleró y agravó las violencias ejercidas por los paramilitares, asegura Romo.

Desde que la organización se propuso rescatar esas historias, ha demostrado que las personas LGBTIQ+ enfrentaron formas específicas de violencia, sumadas a las que ya padecía el resto del municipio. Con ese propósito elaboraron informes para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportaron información del territorio al Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Consiguieron que el plan de desarrollo municipal incluyera a esta población, que se creara una mesa técnica para ella y que se recuperara la marcha del orgullo.

Una década después, el panorama es otro. Quienes fundaron la organización ya no son pareja, pero sí pueden afirmar que el acompañamiento que emprendieron dio frutos. "No se puede decir que hay una garantía total o que ya no tengamos barreras de acceso a la justicia", reconoce Romo, quien advierte que muchos de esos obstáculos dependen de la voluntad política. "Pero de una u otra manera el cambio se ha visto. Ya se ve más el respeto hacia la población LGBTIQ+ en el territorio".

Para ella, el aporte de Voces Diversas a la paz cabe en una sola tarea: reconstruir lo que les pasó a las personas sexodiversas del Magdalena Medio. "Era un tema que estaba por allá en el olvido", concluye.

(Lea aquí: Así se construye el primer archivo de memoria trans de Colombia, con 46 años de historias)

Crisálida: del capullo a la mariposa en San Rafael, Antioquia

"Estellita, ¿ya llegamos?". Fue lo último que alcanzó a preguntar Jairo Eusse Hoyos. El 11 de diciembre de 2000 viajaba malherido en una ambulancia hacia Rionegro junto a su amigo Carlos Alberto Arboleda, a quien todos conocían como "Sardino", después de que un hombre señalado como paramilitar los golpeara con un garrote en San Rafael, en el Oriente antioqueño. En Guatapé, hombres del Bloque Metro de las AUC detuvieron el vehículo y les dispararon.

Sardino tenía 37 años y era el alma del pueblo. Interpretaba a Poncio Pilatos en Semana Santa, imitaba a Celia Cruz, impulsó las Fiestas del Río y cada Jueves Santo bajaba desde las veredas a los enfermos para la misa de sanación. Fue una de las primeras personas en mostrarse como hombre abiertamente gay en un municipio muy conservador.

Su muerte coincidió con el recrudecimiento del conflicto armado en la región. Solo ese año, San Rafael registró 113 homicidios. Esteban Gómez Velásquez, abogado y miembro de la mesa directiva de Crisálida, lo resume en lo que llaman "las tres violencias": la de los grupos armados, la de la Fuerza Pública y la del propio Estado.

Publicidad

En 2015, mientras la Defensoría del Pueblo recogía declaraciones de víctimas, un nombre se repetía en casi todas: Sardino. Ahí entendieron que el daño había sido colectivo. Fue entonces cuando empezaron a reunirse para reconstruir su historia año tras año y así nació la organización. El 11 de diciembre de 2018, en el aniversario del crimen, la Unidad de Víctimas los reconoció como sujeto de reparación colectiva, el segundo grupo LGBTIQ+ del país en lograrlo. Después llegó la acreditación ante la JEP y un libro escrito con la Defensoría del Pueblo, al que llamaron “Crisálida” porque así se ven, un capullo que se convirtió en mariposa.

La danza y la fiesta que heredaron de Sardino no se han detenido. Desde 2023 celebran la Semana de la Diversidad y presentaron en cuatro municipios "La plancha de gloria", una obra sobre lo que significa tener un hijo gay. En la Casa Museo, que él fundó, develaron un busto suyo al cumplirse 25 años de su asesinato. Desde entonces, organizan distintos eventos culturales en los que participan personas del municipio. Goméz recuerda, por ejemplo, el que realizaron por el Día de la Madre: vendieron 80 puestos para una cena y llegaron 120 personas. "La gente nos quiere", dice Gómez.

Publicidad

Para él, ese es su mayor aporte a la paz, que el arte le gane terreno a la guerra. "Si usted a un muchacho le entrega un instrumento musical, un tacón, una lentejuela, fácilmente le va a decir a la violencia, a la guerra, por ahí no es el camino", dice.

(Lea aquí: La JEP imputa a 16 exmilitares y dos expolicías por 565 casos de violencia sexual)

ALSADI: tomarse de la mano en la plaza de Saravena, Arauca

Hoy, en el parque principal de Saravena, dos mujeres pueden caminar tomadas de la mano. Hace una década eso era impensable. "Vivíamos, pero no existíamos", dice Nubia Gordillo Espinosa, representante de la Asociación LGBTI Saravena Diversa (ALSADI).

Publicidad

En Arauca, las FARC-EP y el ELN persiguieron con especial saña a lesbianas y personas trans. Bastaba un gesto de afecto en público, o simplemente reunirse entre ellas, para recibir un plazo de tiempo para abandonar el territorio. Quienes desobedecían eran sometidas a violencia sexual como castigo, según ha documentado Caribe Afirmativo. "No estaba permitido que viviéramos ambas, porque las lesbianas, las marimacho no teníamos derecho de vivir en esta sociedad", relató una de las víctimas en el informe “Entre silencios y palabras”, que organizaciones entregaron a la Comisión de la Verdad.

Cansadas de callar, el 25 de mayo de 2015 un grupo de mujeres se reunió por primera vez con otras personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En total, eran 25. De ese encuentro nació la Asociación de Lesbianas Saravena Diversa, que con los años abrió sus puertas a toda la población LGBTIQ+. Pese a las amenazas por su trabajo, siguieron hablando en medios comunitarios sobre derechos humanos y sobre algo poco nombrado en la región: la violencia por prejuicio.

Publicidad

Desde entonces las cosas han cambiado, aunque sea un poco. En junio de 2017, meses después de la firma del Acuerdo, salieron a la calle en la primera marcha del orgullo en la historia de Saravena, una cita que mantienen desde entonces y que gira, sobre todo, en torno a la paz. También cambió la vida de quienes ya no tienen que fingir que su compañera sentimental es una amiga o una prima. "Yo tengo una pareja con la que llevo 23 años y queríamos seguir juntas. Queríamos tener esa libertad, como una pareja heterosexual que puede salir a la calle", cuenta.

El conflicto armado sigue latente en el departamento y, en una cultura llanera marcada por el machismo, todavía queda camino. Aun así, Gordillo llega al Consejo de Política Social o a entrevistas en medios, y ya se puede presentar como mujer lesbiana. Para ALSADI, construir paz ha sido eso: existir a la vista de todos y que se pueda hacer algo tan sencillo como tomarse de la mano en público.

Publicidad

Latidos Chocó: alzar la voz donde querían silenciarla

En los años noventa, Manolo Rosero, Misael y Erlin Mena se hacían llamar La Locomía Chocoana, en homenaje al famoso grupo nacido en Ibiza, España. Bailaban en bares de Quibdó y llegaron a ser tan conocidos que turistas viajaban a la capital solo para verles. Lejos del escenario, la historia era otra: en algún momento los obligaron a encerrarse en una casa porque se creía que ser gay era contagioso. "El marica que alzaba la voz lo tenían que silenciar", resume Jarry Javier Serna Correa, representante de Latidos Chocó y Bagadó Diverso.

Ese silencio fue el que decidió romper María Victoria Palacios. Hace más de una década, esta lideresa trans y afro fundó Latidos Chocó para defender a la población LGBTIQ+ de un departamento golpeado por el conflicto armado. Una de sus primeras apuestas fue el acceso a los servicios de afirmación de género, pues muchas personas trans no podían costearlos y terminaban sometiendo su cuerpo a prácticas peligrosas. "Hoy pudieran decir las mujeres trans que están en el territorio, las poquitas que tienen senos, las que decidieron tener vagina, que en parte se lo deben a María Victoria", dice Serna. Y añade: "Ella fue la marica en la que nadie creyó, quizás ni las mismas maricas, y se abrió espacio y nos abrió espacio a muchas".

Publicidad

Serna empezó a acompañar a víctimas en 2014 y pronto entendió que la representación importaba. Para este líder chocoano, construir paz empieza por tener un asiento donde se toman las decisiones. Ahora impulsa que las mesas de víctimas cuenten con al menos una persona LGBTIQ+, y que cada administración tenga a alguien dedicado exclusivamente a esta población.

Hoy ya no siente su vida en riesgo por alzar la voz, algo impensable en los tiempos de La Locomía Chocoana. Su lema lo acompaña desde hace años: empoderar para transformar. ¿El mayor logro? Haber conquistado un lugar en espacios de gobierno y de sociedad civil que, dice, nunca debieron negarles. "Nos tocó luchar mucho para poder llegar hasta estos escenarios".

Publicidad

Tejiendo Hilos de Unidad por el Cauca: sanar sin abandonar el territorio

En 2021, cuando llegaron a Santander de Quilichao a recoger testimonios para un informe defensorial sobre el Cauca, en la sala solo había una persona LGBTIQ+: Luz Aleyda Palta Calambas, mujer indígena nasa y lesbiana. Ese día notó que las personas sexodiversas no figuraban entre las prioridades de los procesos de paz, y desde entonces lo repitió en cada espacio al que asistió después. "Estábamos siendo muy golpeadas por el conflicto en el Cauca, por nuestra orientación, por nuestro tema étnico, por ser rurales", recuerda. De esas conversaciones nació Tejiendo Hilos de Unidad por el Cauca, una red de colectivos de distintos municipios.

(Lea aquí: ¿Cómo es ser una mujer indígena y lesbiana? La historia de Luz Aleyda Palta en el Cauca)

Antes del Acuerdo de Paz, cuenta Palta, muchas familias entregaban a sus hijos e hijas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a los grupos armados para que los "enderezaran". Caribe Afirmativo documentó cómo las FARC-EP, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública amenazaron, persiguieron, agredieron sexualmente y desplazaron a personas LGBTIQ+ en el departamento, con especial dureza contra jóvenes indígenas, afro y campesinos.

Publicidad

Hoy, al menos, se reconoce que enfrentan violencias específicas y sistemáticas, pero el panorama ha cambiado poco. Según la Defensoría del Pueblo, el Cauca atraviesa una crisis humanitaria por la acción del ELN, las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y demás grupos al margen de la ley que se disputan corredores del narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. "Estamos siendo desterrados de nuestros territorios, no solamente por nuestras comunidades, no solamente desde los territorios indígenas, sino también por los actores armados", denuncia.

Aun así, continúan liderando acciones en el territorio. La red ha conseguido participar con enfoque de género en las mesas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y que la política de cuidado de la mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) incluyera a lesbianas, bisexuales y personas trans. Pero el cambio más importante no depende de la voluntad institucional. Con el proceso de mujeres del CRIC abrieron espacios seguros donde, dice, "hemos podido sacar eso que nos duele, lo que nos ha dejado la guerra, pero también transformar para sanar y avanzar".

Publicidad

Así impulsaron el primer encuentro regional de jóvenes indígenas que piensan y sienten distinto, muchos marcados por el suicidio de compañeros. Quieren que no terminen en las filas ni se alejen de su cultura, y que no la sientan enfrentada con lo que son. Para quienes deciden quedarse pese a las amenazas, la paz empieza por sanar. "Desde encontrar nuestra propia paz construimos paz desde dentro de nuestros territorios".

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

Publicidad

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.